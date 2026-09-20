Tigers drehen 0:2 zum Auswärtssieg

>Dornbirn. (PM HCT) Was für eine Moral dieser Mannschaft.

Die HC Tigers haben auch ihr erstes Auswärtsspiel in der Oberliga Süd gewonnen und sich bei den Stuttgart Rebels mit 4:3 durchgesetzt. Nach einem verschlafenen ersten Drittel und einem 0:2-Rückstand kämpften sich die Vorarlberger eindrucksvoll zurück und drehten die Partie in der Schlussphase noch komplett.

Zu Beginn war den Tigers deutlich anzumerken, dass sie noch nicht richtig im Spiel angekommen waren. Stuttgart war wacher, präsenter und zunächst klar die bessere Mannschaft. Die Hausherren gingen deshalb auch verdient in Führung. Das 1:0 durch Vincent Schlenker fiel dabei sogar in Unterzahl. Der Stuttgarter löste sich aus der Tigers-Formation, zog alleine auf Cosmo Reichhalter zu und ließ dem Goalie keine Chance. Reichhalter hatte an diesem Abend den Vorzug im Tor erhalten und zeigte trotz des schwierigen Starts mehrere starke Paraden, mit denen er sein Team im Spiel hielt. Auch das 2:0 der Rebels war stark herausgespielt. Märt Eerme zog die Notbremse und nahm früh das Timeout.

Im zweiten Drittel zeigte sich dann ein völlig anderes Bild. Die Tigers kamen deutlich besser aus der Kabine, gewannen mehr Zweikämpfe und erspielten sich zunehmend eigene Möglichkeiten. Der Anschlusstreffer fiel sehenswert: Gustav Lindström vollendete nach sauberer Kombi mit Lipsbergs zum 1:2. Wenig später wurde Nico Kramer im Slot sträflich alleine gelassen und schob zum verdienten 2:2-Ausgleich ein. Doch ausgerechnet kurz vor der zweiten Pause mussten die Tigers nochmals einen Rückschlag hinnehmen. Nur zwei Sekunden vor der Sirene traf Jayden Schubert zum 3:2 für Stuttgart und schickte die Hausherren doch noch mit einer Führung in den Schlussabschnitt.

Dort drängten die Tigers erneut auf den Ausgleich. Eine Strafe gegen David König bremste den Schwung zunächst noch einmal, doch die brenzlige Unterzahlsituation wurde überstanden und anschließend kippte das Momentum immer stärker auf die Seite der Gäste. In der Schlussphase war Cosmo Reichhalter bereits auf dem Weg zur Bank, um für einen zusätzlichen Feldspieler Platz zu machen. Dazu sollte es aber gar nicht mehr kommen. Josef Flick zog von der blauen Linie ab und Luis Ludin gab der Scheibe die entscheidende Richtungsänderung zum 3:3-Ausgleich in der 58. Minute mit. Und die Tigers wollten mehr.

Nur 69 Sekunden später nutzte Janick Wernicke einen Fehler der Hausherren eiskalt aus, entfloh der gegnerischen Verteidigung und gewann das direkte Duell mit dem Rebels Keeper. Aus einem 0:2-Rückstand war ein Auswärtssieg geworden. Damit starten die Tigers mit zwei Siegen aus den ersten beiden Oberliga-Spielen in ihr neues Kapitel und nehmen einen gewaltigen Motivationsschub mit ins kommende Wochenende. Denn am Freitag wartet im Messestadion bereits das nächste Highlight: das erste Oberliga-Derby gegen die EV Lindau Islanders – und damit zugleich die Premiere der neuen Bodensee-Trophy.

Stuttgart Rebels – HC Tigers 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Tore HCT:

2:1 Gustav Lindström (28:29/Lipsbergs, Theirich)

2:2 Nico Kramer (36:02/Haiböck, Grasser)

3:3 Luis Ludin (57:37/Flick, Lipsbergs)

3:4 Janick Wernicke (58:46)

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