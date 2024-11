Tigers-Captain Harri Pesonen verlÃ¤ngert Vertrag bis 2025/26

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers können weiter auf die Dienste ihres Captains Harri Pesonen zählen. Der 36-jährige finnische Olympiasieger und zweifache Weltmeister...

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers können weiter auf die Dienste ihres Captains Harri Pesonen zählen.

Der 36-jährige finnische Olympiasieger und zweifache Weltmeister verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025/26.

Harri Pesonen, der seit der Saison 2022/23 das „C“ auf der Brust trägt, befindet sich aktuell in seiner sechsten Saison bei den SCL Tigers. Insgesamt ist es seine zehnte Spielzeit in der Schweizer National League. In der laufenden Meisterschaft hat der 36-jährige Stürmer in 19 Spielen sechs Tore und drei Assists erzielt.

Auch international ist Harri Pesonen ein Aushängeschild: Der Olympiasieger und zweifache Weltmeister überzeugte zuletzt am Karjala Cup in Finnland. Mit fünf Treffern und zwei Assists war er Topscorer des Turniers und bewies einmal mehr seine Klasse. Pesonen hat bisher über 120 Länderspiele für die finnische Nationalmannschaft bestritten.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, meint zur Vertragsverlängerung des Captains: „Harri ist für uns mehr als nur ein Spieler. Er ist eine Persönlichkeit, ein echter Leader und eine Integrationsfigur auf und neben dem Eis. Seine Verlängerung zeigt sein enormes Engagement für die Tigers-Organisation.“

Harri Pesonen sagt über seine Entscheidung: „Für die SCL Tigers Captain zu sein, bedeutet mir sehr viel. Es ist eine grosse Verantwortung, die mich persönlich antreibt, jeden Tag für unsere gemeinsamen Ziele zu arbeiten. Langnau ist für mich und meine Familie in den letzten Jahren zu einem Zuhause geworden, und ich freue mich, dieses Kapitel erfolgreich fortzusetzen.“

Nach der Vertragsverlängerung von Harri Pesonen sind mit den drei weiteren Finnen Juuso Riikola, Aleksi Saarela und Saku Mäenalanen bereits vier Ausländerpositionen für die kommende Saison vergeben.

