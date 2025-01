Tigers binden Stürmer weiter in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Dominik Piskor trägt ein weiterer Stürmer auch in der kommenden Saison das Trikot der onesto Tigers, welcher vor Saisonfrist aus Duisburg nach Oberfranken gewechselt war.

Der erfahrene Rechtsschütze, der derzeit auf genau 300 Einsätze in der Oberliga zurückblicken kann, ist angekommen bei seinem zweiten Engagement im Bayreuth. „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in Bayreuth. Ich glaube an die Organisation hier und bin mir sicher, dass wir uns weiterentwickeln und den Schritt in die richtige Richtung gehen werden. Hierzu möchte ich meinen Beitrag leisten“, verrät der Außenstürmer seine Beweggründe zu einem weiteren Engagement in der Wagnerstadt. Und Piskor weiter zur aktuellen Situation: „Wir bekommen als Team leider keine Konstanz in unser Spiel. Auf ein gutes Spiel folgen zwei oder drei schlechte. Deshalb stehen wir gerade da, wo wir stehen. Trotzdem sehen wir die Saison nicht als verloren an. Wir werden alles geben, um noch auf den 10. Platz zu kommen.“ 1992 im tschechischen Opava geboren ging Piskor zunächst in seiner Heimatstadt aufs Eis und erhielt hier die Grundlagen seiner Eishockeyausbildung, bevor es den Rechtsschützen nach Znojmo in den Süden Tschechiens zog. Ab 2013 ging er dann für verschiedene Teams seines Geburtslandes auf das glatte Parkett, bevor er 2016 den Schritt nach Deutschland wagte und in der ersten DEL2-Saison der Bayreuther das Trikot der Tigers überstreifte und dabei 22 Partien absolvierte, bevor der Wechsel nach Memmingen erfolgte. Mit den Allgäuern gelang ihm dann in dieser Spielzeit der Aufstieg in die Oberliga, wobei Piskor mit 13 Scorerpunkten in den damaligen Playoffs einen großen Anteil am Erfolg hatte.

„Dominik hat von Anfang an sehr viel Erfahrung mitgebracht. Er ist ein großer Spieler und gibt uns offensiv sehr oft gute Möglichkeiten. Zudem zeigt er auf und auch neben dem Eis einen starken Charakter, geht sehr respektvoll mit seinen Kollegen um und ist insgesamt ein guter „teammate“. Wir freuen uns, dass er uns auf dem weiteren Weg hier in Bayreuth begleitet“, ordnet Headcoach Suarez die Weiterverpflichtung des gut 1,90 Meter großen Rechtsschützen ein. In der aktuellen Spielzeit hat Piskor bisher 34 Partien für Gelb-Schwarz absolviert und dabei 24 Punkte auf sein Scorer-Konto bringen können. Auf sein persönliches Zwischenfazit angesprochen, reflektiert der 32-Jährige und stellt dabei das Team in den Vordergrund: „Die Bewertung, was mich anbetrifft, werde ich nach der Saison für mich selbst treffen. Die Spiele gehen jetzt schnell vorbei und ich möchte dem Team mit Produktivität helfen die Pre-Playoffs, zu erreichen. Noch wichtiger ist aber die kommende Saison. Wir werden alles daransetzen, die Fans mit unserer Spielweise ins Stadion zu bekommen und ihnen den Eishockeysport wieder schmackhaft zu machen. Das haben sich die Fans in Bayreuth absolut verdient.“ „Wir sind froh, dass Dominik weiter in Bayreuth spielen wird und dass wir insgesamt die Möglichkeit haben, im Vergleich zur aktuellen Spielzeit, den Kader besser und frühzeitiger nach unseren Vorstellungen zusammenstellen zu können“, ist Geschäftsführer Thomas Lünenborg nach den ersten Meldungen überzeugt, dass man in der kommenden Spielzeit mit einem homogenen Team an den Start gehen wird können. -av-

