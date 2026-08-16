Tigers bestätigen Coaching-Staff

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Nicht nur der Kader für die erste Saison in der deutschen Oberliga nimmt seine endgültige Form an. Mit dem Start ins Eistraining sind die Tigers mittlerweile wieder voll im Arbeitsmodus – und können nun den Coaching-Staff bestätigen.

An der Spitze setzt der Verein auf Kontinuität: Märt Eerme bleibt Head Coach der Tigers und geht in seine dritte Saison in Vorarlberg. Der Vertrag mit dem Esten wurde bereits bei seinem Amtsantritt über drei Jahre geschlossen, die er nun komplettieren wird.

Eerme verfügt neben seiner langjährigen Tätigkeit im Club-Eishockey auch über Erfahrung auf internationaler Ebene und war bereits als Head Coach im Nationalteambereich tätig. In den vergangenen beiden Jahren lernte er Mannschaft und Umfeld bestens kennen und soll diesen Weg nun auch beim Wechsel in die deutsche Oberliga konsequent fortsetzen.

Unterstützt wird Eerme weiterhin von Guntram Schedler. Als sportlicher Leiter, General Manager und Obmann des Vereins kennt wohl kaum jemand die Strukturen der Tigers und die Spieler besser als er. Gemeinsam mit Eerme bildet Schedler damit auch in der kommenden Saison das bewährte Gespann hinter der Bande.

Eine Neuerung gibt es hingegen bei der Betreuung der Torhüter. Patrick Kühne übernimmt die Position des Goalie-Coaches und wird sich künftig um die Weiterentwicklung des jungen Torhütertrios Lorenz Widhalm, Cosmo Reichhalter und David Bernhard kümmern.

Kühne steht noch am Beginn seiner Trainerlaufbahn. In der vergangenen Saison begleitete er die österreichische U16-Nationalmannschaft. Parallel zu seiner Torhütertrainer Tätigkeit bei den Tigers wird er diese Position künftig auch beim ELZ Vorarlberg und dem VEU Nachwuchs bekleiden.

Gerade mit Blick auf die Philosophie der Tigers kommt seiner Aufgabe eine wichtige Bedeutung zu. Mit Widhalm, Reichhalter und Bernhard setzt der Verein ausschließlich auf junge österreichische Torhüter, die in den kommenden Jahren weiterentwickelt und an ihre nächsten Aufgaben herangeführt werden sollen.

Während hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen intensiv am Kader für die neue Liga gearbeitet wurde, hat mittlerweile auch auf dem Eis die nächste Phase begonnen. Seit dieser Woche steht die Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Eis und bereitet sich auf die ersten Testspiele und die historische Premierensaison in der Oberliga Süd vor.

Mit einem bewährten Gespann an der Spitze und einem neuen Impuls im Torhütertraining sind die Tigers damit auch im Coaching-Bereich für die kommenden Herausforderungen aufgestellt.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Märt Eerme @ Elite Prospects

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