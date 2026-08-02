Tigers besetzen zweiten Importplatz

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Mit Gustav Lindström wechselt ein offensivstarker Verteidiger aus Schweden nach Vorarlberg.

Der 23-Jährige kommt von Borlänge HF und soll der Defensive der Tigers zusätzliche Stabilität und gleichzeitig neue Impulse im Spiel nach vorne verleihen.

Der 185 Zentimeter große und 83 Kilogramm schwere Linksschütze stammt aus Sundsvall und erlernte das Eishockey in der renommierten Nachwuchsorganisation von Timrå IK. Dort schaffte er den Sprung bis in den Profikader und sammelte bereits in jungen Jahren erste Erfahrungen in der höchsten schwedischen Spielklasse, der SHL. Anschließend führte ihn sein Weg in die Hockeyettan, die dritthöchste Liga Schwedens, wo er sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelte.

Nach Stationen bei IF Sundsvall, Hudiksvalls HC und Lindlövens IF gelang Lindström in der vergangenen Saison im Trikot von Borlänge HF endgültig der Durchbruch. In 38 Hauptrundenspielen erzielte der offensiv ausgerichtete Verteidiger starke 13 Tore und bereitete weitere 22 Treffer vor. Besonders beeindruckend war dabei seine Plus-Minus-Bilanz von +26, die seine Bedeutung in beiden Richtungen des Spiels eindrucksvoll unterstreicht. Auch in den Playoffs knüpfte der Schwede an diese Leistungen an und steuerte in drei Partien noch ein Tor sowie einen Assist bei.

Mit seinen Offensivqualitäten, seiner Laufstärke und seinem Spielverständnis passt Lindström perfekt in das Anforderungsprofil der Tigers. Gleichzeitig gilt er als äußerst zuverlässiger Verteidiger, der seine Aufgaben in der eigenen Zone konsequent erfüllt und sich dennoch immer wieder erfolgreich in das Angriffsspiel einschaltet.

Die sportliche Leitung ist überzeugt, mit dem Schweden einen wichtigen Baustein für die kommende Saison gefunden zu haben. „Gustav ist ein Verteidiger, der sich sehr gut bewegt, konsequent verteidigt und gleichzeitig gerne den Weg nach vorne sucht. Er besitzt einen guten Torriecher und wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft in der kommenden Saison viel helfen wird.“

Mit Gustav Lindström verpflichten die Tigers einen Spieler, der sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt hat und nach seiner starken Saison in Schweden nun den nächsten Karriereschritt wagen möchte. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der 23-Jährige sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend in die Mannschaft passen wird und freuen sich darauf, ihn schon bald im Trikot der Tigers auf dem Eis zu sehen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Gustav Lindström @ Elite Prospects

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