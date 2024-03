Ticketverkauf fÃ¼r Heim-LÃ¤nderspiele lÃ¤uft auf Hochtouren I WM-Vorbereitung der MÃ¤nner-Nationalmannschaft startet in Karlsbad

München. (PM DEB) In etwas mehr als drei Wochen startet die Männer-Nationalmannschaft in die WM-Vorbereitung auf die 2024 IIHF Weltmeisterschaft in Tschechien (10. bis...

München. (PM DEB) In etwas mehr als drei Wochen startet die Männer-Nationalmannschaft in die WM-Vorbereitung auf die 2024 IIHF Weltmeisterschaft in Tschechien (10. bis 26. Mai 2024).

Insgesamt acht Partien stehen für die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis auf dem Programm, während der vier Vorbereitungsphasen. Zum Auftakt geht es zunächst ins WM-Gastgeberland Tschechien, bevor es in Phase zwei „zuhause“ weitergeht.

Der Ticketverkauf für die insgesamt fünf Heim-Länderspiele des amtierenden Vizeweltmeisters läuft seit dem Verkaufsstart auf Hochtouren. So gibt es für die Spiele in Kaufbeuren (18. April 2024), Augsburg (20. April 2024) und Wolfsburg (4. Mai 2024) nur noch wenige Sitzplätze. Für das Spiel in Weißwasser (6. Mai 2024) sind bereits alle Sitzplätze ausverkauft. Hier sind aktuell noch Stehplätze erhältlich.

Insofern heißt es für alle Eishockeyfans und Sportbegeisterten: Jetzt schnell Tickets sichern und die Nationalmannschaft auf dem Weg nach Tschechien unterstützen!

Tickets gibt es im DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

WM-Vorbereitung startet in Karlsbad / Alle Vorbereitungsspiele auf MagentaSport

Während Phase zwei, drei und vier der WM-Vorbereitung (bis auf das Spiel gegen Österreich am 27. April 2024 in Zell am See) vor heimischen Publikum stattfindet, startet die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis in Phase eins mit einem Road Trip ins WM-Gastgeberland. Erste Station für die DEB-Auswahl ist Karlsbad, wie der tschechische Verband bekannt gab.

Dort finden die ersten beiden Länderspiele der WM-Vorbereitung 2024 statt: Am Donnerstag, den 11. April 2024 und am Samstag, den 13. April geht es gegen den WM-Gastgeber. Spielbeginn ist jeweils um 17:10 Uhr. Tickets gibt es über folgende Website: www.ceskyhokej.cz/

Weitere Ticket-Information: Für das Länderspiel in Zell am See am 27. April 2024 gibt es Karten über die Website www.eishockey.at.

Alle WM-Vorbereitungsspiele der Männer-Nationalmannschaft werden live auf MagentaSport übertragen.

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland in Karlsbad (CZE)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland in Karlsbad (CZE)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei in Kaufbeuren

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei in Augsburg

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich in Garmisch-Partenkirchen

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See / AUT

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

