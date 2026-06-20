Ti amo, Milano!? Der neu gegründete Milano HC lässt mit den nächsten namhaften Verpflichtungen aufhorchen

Mailand. (EM) Die Planungen beim neuesten Mitglied in der win2day Icehockey League, dem Milano Hockey Club, nehmen weiter Fahrt auf.

Das müssen sie sicherlich auch, denn bis zum Trainingsauftakt im August bleibt nicht mehr viel Zeit.

Nach Headcoach Doug Shedden (65), dem Finnen Sakari Lindfors als Torwart- und Assistenztrainer, Viktor Szélig als Sportdirektor und Stürmer Nick Saracino drücken die Mailänder weiter aufs Gaspedal in Sachen Personal.

Klub holt jede Menge NHL-Erfahrung ins Team

Mit Alex Grant (37) kommt von den Odense Bulldogs ein NHL-erfahrener Mann ins Team, der auch schon Europaerfahrung bei Jokerit Helsinki und in der KHL bei St. Petersburg, Barys Astana und Omsk sammelte.

Im Angriff hat man sich den letztjährigen Straubinger Wade Allison (28) geangelt. Der Kanadier kam für die Gäubodenstädter in 27 Spielen zum Einsatz.

Der von Valerenga (Norwegen) verpflichtete Nick Caamano (27) hatte vor zwei Jahren bei den Grizzlys Wolfsburg seine erste Europastation (35 Spiele, 9 Tore, 12 Assist). 2016 wurde er in der fünften Runde an Position 146 von den Dallas Stars gedraftet. 40 Spiele absolvierte er in der NHL für die Stars.

Eine Wundertüte dürfte die Verpflichtung des vor wenigen Tagen 34 Jahre alt gewordenen Greg McKegg sein. Er pausierte in der vorletzten Saison komplett und spielte in der letzten Saison lediglich acht Partien für die Shanghai Dragons in der KHL.

Ebenfalls aus der KHL (Minsk) kommt Michael Dal Colle nach Mailand. Der 30- jährige Erstrundenpick aus 2014 spielte davor eine Saison in Finnland bei TPS Turku und zwei Spielzeiten für die Iserlohn Roosters in der DEL. Dort arbeitete er auch schon mit Headcoach Doug Shedden zusammen.

Last but not least haben die Mailänder einen weiteren Assistenztrainer mit Headcoach-Potenzial verpflichtet. Pekka Kangasalusta (48) war schon Headcoach in der DEL bei den Bietigheim Steelers und assistierte in München (23/24), sowie in der Schweizer Anational League bei Rapperswil und Genf. Ein gern gesehener Fachmann war er auch im Kreise der deutschen Eishockey Nationalmannschaft 2023 bei der WM und beim Deutschland Cup.

Kooperation mit Sierre soll Türen öffnen

Das Projekt Milano HC scheint alles andere als ein Schnellschuss zu sein. So kooperiert der HC Sierre aus der Schweizer Swiss League mit dem neuen ICEHL Klub. Der langjährige Genfer Headcoach und Franchisenehmer Chris McSorley (64) ist seit 2023 in Sierre Generalmanager und gilt als bestens vernetzt. Chris McSorley ist der ältere Bruder von NHL-Verteidigerlegende Marty McSorley (1076 NHL-Spiele u. a. für Pittsburgh, Edmonton, LA, San Jose, Boston).

Chris McSorley und Headcoach Doug Shedden kennen und schätzen sich seit Jahren. Pat Curcio (53), langjähriger Trainer und mittlerweile Spieleragent, unterstützt das Projekt zusätzlich im Hintergrund.

Von der Kooperation zwischen Mailand und Sierre sollen vor allem auch junge Spieler profitieren. Letztendlich tummeln sich auch eine Reihe von italienischen Spielern in der Swiss League.

Mit bislang sechs belegten Kaderplätzen haben die Mailänder noch reichlich Bedarf an Spielern, besonders an Spielern aus Italien. Bisher kann der Kader mit reichlich Erfahrung aus NHL, KHL und DEL aufwarten.

Norweger im Anflug auf Mailand?

Laut ICEHL Insider Brend Freimüller via X haben die Mailänder mit dem Norweger Ole Julian Bjørgvik-Holm (24) einen Verteidiger im Blick, der zuletzt fünf Jahre lang in der nordamerikanischen ECHL und AHL spielte.

Und so darf man gespannt sein, wie sich der weitere Kader, aber auch die Zusammenarbeit mit Sierre gestalten wird.

Aufgrund des durchaus vorhandenen Interesses am Eishockey in Mailand dürfte das Projekt eine echte Chance haben seinen Platz neben den großen Fußballklubs AC Milan und Inter in der Metropole zu finden. Medial haben auch die großen italienischen Sportblätter schon vom neuen Klub berichtet.

In Abwandlung an den Song der Sportfreunde Stiller zu den olympischen Winterspielen in Mailand „Ti amo, Italiano!“ könnte bald auch ein „Ti amo, HC Milano!“ werden.

229 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro