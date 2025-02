Thore Weyrauch bleibt den Falken erhalten

Heilbronn. (PM Falken) Die Freude unter den Heilbronner Zuschauern bei der Oberliga-Partie zwischen den Falken und den Tölzer Löwen war groß.

Mit Thore Weyrauch konnten die Heilbronner Falken am Abend die erste Vertragsverlängerung für die Spielzeit 2025/2026 verkünden.

Der 26-jährige kam vor der laufenden Saison von den Saale Bulls Halle an den Neckar und hat sich im Laufe der Saison durch seine Leistungen einen festen Platz in der ersten Reihe erspielt. Der als Center auflaufende Linksschütze harmoniert bestens mit seinen Nebenleuten auf dem Eis. Der Lohn dafür sind 56 Punkte (18 Tore / 38 Assists) in 43 Spielen und damit bereits zum jetzigen Zeitpunkt seine punktetechnisch beste Saison in seiner Profi-Laufbahn.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Thore ist ein großer Faktor für unseren bisherigen Erfolg in dieser Saison. Wir sind froh, dass er sich entschieden hat, mindestens ein weiteres Jahr bei uns zu bleiben. Er gibt in jedem Spiel sein Bestes und entwickelt sich mehr und mehr zu einem Anführer für unser Team.“

Thore Weyrauch: „Ich freue mich auch in der kommenden Saison in Heilbronn spielen zu dürfen. Gemeinsam haben wir in nächster Zeit viel vor und wollen noch eine Menge spannender Spiele mit den Fans im Rücken gewinnen.“

