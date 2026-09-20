Thoms Popiesch: „Wir sind unheimlich froh und stolz“ – Krefeld Pinguine holen in Straubing den ersten Sieg

Krefeld. (PM Pinguine) Mit einem starken Auswärtsspiel am Pulverturm holen die Krefeld Pinguine gegen die Straubing Tigers den ersten Sieg der Saison.

Die Partie war im ersten Drittel über weite Strecken ausgeglichen, Krefeld aber mit einem leichten Chancenübergewicht. Der erste Treffer gehörte nichtsdestotrotz den Tigers. Nick Halloran kurvte in Überzahl die Defensive der Pinguine aus und brachte die Gastgeber in Front. Der KEV zeigte sich unbeeindruckt, nur zwei Minuten später erfolgte durch Mathew Santos nach Bullygewinn der Ausgleich (6.). Einige Nickligkeiten und Strafen führten zu zwei weiteren Powerplays, die allerdings auf beiden Seiten ohne Erfolg blieben. Kurz vor der Pause war es dann der Ex-Straubinger Marcel Müller, der nach Zuspiel von C.J. Suess den bis dato starken Jakub Škarek überwand und den Schwarz-Gelben die erste Führung der Saison bescherte (19.).

Im zweiten Drittel legten die Seidenstädter dann einen Blitzstart hin. Gogulla (Santos, Newton) und Müller (Suess, Mebus) sorgten nur 45 Sekunden nach Wiederbeginn für das zwischenzeitliche 4:1 aus Krefelder Sicht. Danach geschah lange nichts, zwei Powerplays der Tigers führten zu keinem Ertrag. Dann traf Jamieson Rees nach einem Konter (35.) und läutete den nächsten Torhagel ein. In den nächsten 122 Sekunden stellte Max Newton den Drei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Darjo Leonhardt wieder verkürzte (37.).

Im Schlussdrittel drängten die Niederbayern dann auf das nächste Tor, doch der KEV ließ defensiv auch in Unterzahl nicht mehr viel zu. Felix Bick, der ein bärenstarkes Spiel ablieferte, machte in den letzten 20 Minuten alle Hoffnungen der Gastgeber zunichte. In der 56. Minute setzte Philip Gogulla nach einem starken Solo von Max Newton dann den 6:3-Schlusspunkt.

Die Pinguine nehmen drei Punkte aus Niederbayern mit an den Niederrhein und zeigen nach der unglücklichen Heimniederlage gegen die Fischtown Pinguins eine starke Reaktion.

Zahlen zum Spiel

Straubing Tigers – Krefeld Pinguine 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)

Tore:

1:0 (03:02) Halloran (Leonhardt, Duszak), 1:1 (06:04) Santos, 1:2 (18:47) Müller (Suess, Percy), 1:3 (20:26) Gogulla (Santos, Newton), 1:4 (20:45) Müller (Suess, Mebus), 2:4 (34:43) Rees (Madden), 2:5 (35:49) Newton (Santos), 3:5 (36:45) Leonhardt (Beaudin, Kersten), 3:6 (55:31) Gogulla (Newton, Santos)

Torschüsse: 33 – 45

Strafen: 6 – 14

Zuschauer: 5189

Pinguine Cheftrainer Thomas Popiesch: Das war vielleicht nicht der beste Start für uns, obwohl wir in den ersten Minuten eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen sind. Auf das Gegentor hatten wir gleich eine Antwort parat und so war das sehr häufig heute. Wir haben unsere Chancen heute nutzen können, was am Freitag noch anders war. Wir hatten viel Respekt vor Straubing, weil sie ein sehr hohes Tempo spielen können, daher haben wir versucht Tempo rauszunehmen. Ich denke, alles in allem sind wir heute sehr griffig gewesen, wir haben die Zweikämpfe gut angenommen und wenn du die Chancen auswärts so nutzt, wie wir es heute getan haben, dann hast du eine gute Siegeschance. Trotzdem war es bis zum Schluss ein enges Spiel. Wir sind unheimlich froh und stolz, wie wir das Spiel heute gestaltet haben. Speziell unser Torhüter und unser PK waren heute die Schlüssel zum Sieg. Ich freue mich auch ganz besonders über die Unterstützung von den KEV-Fans, das ist auf einen Sonntagnachmittag auch nicht alltäglich. Daher sind wir erstmal sehr froh, wie wir das erste Wochenende überstanden haben.

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