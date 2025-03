Thomas Ziolkowski und Füchse gehen getrennte Wege

Duisburg. (PM Füchse) Thomas Ziolkowski wird in der neuen Spielzeit nicht mehr als sportlicher Leiter der Füchse tätig sein, da er sich einer neuen Herausforderung widmen möchte.

Für diesen nächsten Schritt wünschen die Füchse ihm alles Gute und viel Erfolg!

„Ich danke allen Beteiligten für die großartige Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an die Spieler für ihren unermüdlichen Einsatz und an unseren Coach Fabian, der das Team erfolgreich in die Playoffs geführt hat.“

Auf die Kaderplanung wird der Abgang des scheidenden sportlichen Leiters derweil keine Auswirkungen haben, da die zukünftigen Verantwortlichen von Beginn an involviert sind.

Michael Fomin bleibt ein Fuchs

Michael Fomin wird auch nächstes Jahr die Duisburger Farben tragen!

Der Klub freut sich, dass Michael nächste Saison in seine insgesamt 5. Spielzeit in Schwarz-Rot gehen wird.

In der abgelaufenen Saison konnte Michael in 46 Spielen 18 Tore und 19 Assists beisteuern. Unvergessen sein spektakulärer Treffer in Unterzahl gegen die Saale Bulls am letzten Spieltag, der die Tür zu den Playoffs öffnete!

“Michael ist als local player eine wichtige Schlüsselstelle in unserem Team. Zudem hat er neben Linus Wernerson Libäck die meisten Tore in der regulären Saison erzielt”, betont Thomas Ziolkowski.

