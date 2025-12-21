Thomas und Cornel „tÃ¼ten“ im Schlussdrittel Iserlohns Sieg ein! Roosters ziehen die LÃ¶wen Frankfurt endgÃ¼ltig mit in den Abstiegskampf

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Sonntagnachmittag gegen den Tabellennachbarn LÃ¶wen Frankfurt mit 6:4 gewonnen.

Bei den LÃ¶wen Frankfurt feierte der neue Goalie Tokarski sein DebÃ¼t. Die Hessen waren aufgrund von Erkrankungen und Abstellungen fÃ¼r die U20 WM mit einer kurzen Bank angereist, zudem waren einige Spieler noch nach Krankheit geschwÃ¤cht. Bei den ebenfalls nach wie vor krankheitsbedingt geschwÃ¤chten Roosters rotierten Boland, Niehus, Eisenmenger und Napravnik zurÃ¼ck ins Team. HuÃŸ, Alberg Farkas und TÃ¶rnqvist fielen aus dem Lineup.

Cornel und Boland legen fÃ¼r Iserlohn vor

Beide Mannschaften fanden schnell ins Spiel. Iserlohn war in den Anfangsminuten das druckvollere Team. Thomas und Boland (3.) verpassten noch den FÃ¼hrungstreffer. Den besorgte aber einen Moment spÃ¤ter Cornel auf Zuspiel von Camara aus der zentralen Position. Frankfurts neuer Goalie Tokarski war in dieser Situation ohne groÃŸe Abwehrchance. WÃ¤hrend der ersten Strafe im Spiel gegen Frankfurts Brace (14.) scheiterten zunÃ¤chst Wood und Camara noch am LÃ¶wen-Abwehrriegel. Boland aber traf mit einem fulminanten Schuss zum 2:0. Die ersten 39 Sekunden der Strafe gegen Ex-LÃ¶we Niehus lieÃŸen die GÃ¤ste ungenutzt liegen. Die ausgeglichene Schussstatistik (11:11) spiegelte auch die KrÃ¤fteverhÃ¤ltnisse auf dem Eis wider. Frankfurts SchÃ¼sse waren fast alle eine sichere Beute von IEC-Torsteher Hane oder blieben in der vielbeinigen Abwehr hÃ¤ngen. Ãœber die Distanz der ersten zwanzig Minuten waren beide Teams durchaus auf AugenhÃ¶he.

Frankfurt antwortet schnell

Mit 81 Sekunden Reststrafzeit gingen die Roosters in den Mittelabschnitt. Frankfurt legte los wie die Feuerwehr: Nach 39 Sekunden verkÃ¼rzten die Hessen durch Wedman. Aufregung dann in der 23. Minute: Dunham hatte Iserlohns Fischbuch niedergestreckt und Ugbekile knÃ¶pfte sich den Frankfurter direkt vor. Entscheidung der Schiedsrichter: Zwei Strafminuten gegen Ugbekile. Frankfurts Powerplay stach durch FrÃ¶berg nach nur 44 Sekunden zum 2:2 Ausgleich zu. Fischbuch per RÃ¼ckhand (26.) verpasste die erneute FÃ¼hrung der Hausherren. FrÃ¶berg, der erneut in der Defensive aushalf, war gerade von der Strafbank zurÃ¼ck, als Iserlohns jÃ¼ngster Neuzugang Eisenmenger zum 3:2 (28.) abstaubte. Frankfurts Antwort kam erneut umgehend: Schweiger glich nur 50 Sekunden spÃ¤ter zum 3:3 aus. Lilja kassierte die nÃ¤chste Strafe (34.) gegen die Hessen. Zu ungenau waren allerdings die Zuspiele im Iserlohner Powerplay. Der nÃ¤chste Treffer gehÃ¶rte dann aber doch wieder den WaldstÃ¤dtern: Napravnik â€žlupfteâ€œ den Puck in Richtung Tor und Ugbekile fÃ¤lschte vor Tokarski positioniert ab. Mit 4:3 ging es in die wohlverdiente Pause.

Thomas und Cornel ebnen den Weg zum Sieg

Das Schlussdrittel blieb umkÃ¤mpft. Viele ZweikÃ¤mpfe und SchÃ¼sse aus der Distanz waren Trumpf, wÃ¤hrend klare Torchancen erst einmal eher Mangelware blieben. Eine bockstarke Einzelleistung von Iserlohns Thomas sorgte in der 50. Minute fÃ¼r die vermeintliche Vorentscheidung. Thomas lieÃŸ sich auch von zwei Frankfurtern nicht aufhalten, zog mit der Scheibe hinter dem Tor lang und war millimetergenau mit dem nie aus der Mode kommenden Bauerntrick zum 5:3 erfolgreich. Die Entscheidung der Referees auf dem Eis lautete Tor und auch der Videobeweis konnte sie nicht vom Gegenteil Ã¼berzeugen. Ein sehenswerter Treffer fÃ¼r Christian Thomas unter den Augen von Papa und NHL-Legende Steve Thomas. Camara (55.) hÃ¤tte den Deckel endgÃ¼ltig draufsetzen kÃ¶nnen, verzog aber frei vor Tokarski. Fischbuch tat es ihm nur einen Moment spÃ¤ter aus fast der selben Position gleich. Frankfurt gab sich noch keineswegs geschlagen, hatte durch Wilkie eine gute Gelegenheit zu verkÃ¼rzen. Nicht unfair, aber unnÃ¶tig ein weiterer knallharter Bandencheck von Joyaux gegen Neumann. Die passende Antwort folgte fast auf dem FuÃŸ durch Cornels 6:3 in der 57. Minute. Damit war aber noch nicht ganz Schluss. Frankfurt verkÃ¼rzte nochmals durch Wedman (59.) Es folgten die Ã¼blichen Handreichungen: Torwart Tokarski rÃ¤umte seinen Kasten 79 Sekunden vor Spielende fÃ¼r den sechsten Feldspieler und auch die Auszeit folgte kurz darauf. Frankfurts â€žTop Gunsâ€œ kamen nochmal aufs Eis, aber es blieb beim 6:4 fÃ¼r die Roosters.

Drei wichtige Punkte bleiben damit im Sauerland und die LÃ¶wen Frankfurt dÃ¼rfen sich nun auch im Abstiegskampf willkommen fÃ¼hlen.

LÃ¶wen und Roosters tauschen den Tabellenplatz

In der Tabelle ziehen dien Iserlohner damit an Frankfurt vorbei von Platz dreizehn auf Platz zwÃ¶lf. Der Abstand zu Schlusslicht Dresden bleibt aber bei zehn Punkten, denn die EislÃ¶wen gewannen gegen Spitzenreiter Ingolstadt. Frankfurt hat noch ein Neun-Punkte-Polster auf Dresden. Die LÃ¶wen sind nun seit acht Spielen ohne Sieg. Es bleibt spannend.

Schon am Dienstag geht es fÃ¼r beide Teams weiter: Frankfurt empfÃ¤ngt KÃ¶ln und Iserlohn reist nach Wolfsburg. Abstiegskonkurrent Dresden ist in Straubing zeitgleich gefordert.

Alle Tore und Stimmen des Spiels

Am Rande der Bande:

FÃ¼r Verwirrung sorgt gerade die offizielle Bezeichnung der Eissporthalle Iserlohn. Rund drei Jahre lang war das Namensrecht an Balver Zinn vergeben. Die offizielle Bezeichnung der PuckhÃ¶hle lautete â€žBalver Zinn Arenaâ€œ. Schon seit einigen Monaten ist die FlÃ¤che mit dem Namenszug auf der Kopfseite der Halle frei. In der DEL-App wird die Halle zwar noch immer als â€žBalver Zinn Arenaâ€œ ausgewiesen, aber im Liveticker der U20 wird die Halle als â€žStadtwerke Arena Iserlohnâ€œ bezeichnet. Eine offizielle BestÃ¤tigung Seitens der Roosters oder der BÃ¤dergesellschaft (Stadtwerke) gibt es bislang (noch) nicht.

Statistik

Tore: 1:0 (03:02) Cornel (Camara/Fischbuch), 2:0 (15:01) Boland (Napravnik/Thomas) 5-4PP, 2:1 (20:39) Wedman (Matushkin) 5-4PP, 2:2 (23:00) FrÃ¶berg (Wilkie/Wedman) 5-4PP, 3:2 (27:03) Eisenmenger (Camara), 3:3 (27:53) Schweiger (Wilkie), 4:3 (38:29) Ugbekile (Napravnik/Wood), 5:3 (49:32) Thomas, 6:3 (56:26) Cornel (Napravnik/Fischbuch), 6:4 (58:16) Wedman

Strafen: 4 – 6

Schiedsrichter: MacFarlane, Gofman (Giesen, Menz)

Zuschauer: 4.967 (ausverkaufte HÃ¼tte)

Iserlohn: Hane â€“ Ugbekile, Wood; Lassen, Norell; Niehus, Erkamps; Radionovs â€“ Camara, Cornel, Fischbuch; Boland, Eisenmenger, Thomas; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Geiger, Neumann, Borzecki

Frankfurt: Tokarski â€“ Matushkin, Pasanen; Bidoul, Joyaux; FrÃ¶berg, Wirt; – Schweiger, Rowney, Wilkie, Lilja, Pfaffengut, Lobach; Dunham, Wedman, Brace; Cimmerman, Bicker

DEL: Iserlohn Roosters – LÃ¶wen Frankfurt (21.12.2025)

