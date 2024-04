Thomas Supis bleibt in Heilbronn

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können am heutigen Dienstag eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden. Verteidiger Thomas Supis verlängert seinen...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können am heutigen Dienstag eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden.

Verteidiger Thomas Supis verlängert seinen Vertrag in der Käthchenstadt um eine weitere Saison.

Der 32-jährige, der über viel DEL– und DEL2-Erfahrung verfügt, wechselte vor der Saison vom diesjährigen Halbfinalgegner Hannover Scorpions zu den Falken und wusste auch in der Offensivzone zu überzeugen. Allein in der Hauptrunde gelangen Supis in 47 Spielen 42 Punkte, wobei er zudem den besten Wert (+36) in der Plus/Minus-Statistik der Heilbronner Defensive vorweisen kann.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Thomas hat für uns eine gute Saison gespielt. Mit seinem guten Schuss und auch mit seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil der Mannschaft.“

Thomas Supis: „Ich bin dankbar für die Gelegenheit weiterhin ein Teil des Teams zu sein und auf weitere gemeinsame Erfolge hinzuarbeiten. Die Arbeit mit den Jungs und dem Staff macht riesig Spaß, weshalb ich mich jetzt schon auf die Rückkehr nach dem Sommer freue.“