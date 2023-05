Thomas Schmid bleibt beim SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Tinte ist trocken, der Vertrag unterzeichnet. Thomas Schmid bleibt eine weitere Saison beim SC Riessersee. Der Linksschütze ist damit –...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Tinte ist trocken, der Vertrag unterzeichnet.

Thomas Schmid bleibt eine weitere Saison beim SC Riessersee. Der Linksschütze ist damit – neben Jan Niklas Pietsch und Felix Linden – bereits der dritte weiß-blaue Verteidiger, der seine Schlittschuhe eine weitere Saison unter der Alpspitze schnürt. Der aus Obersöchering stammende 29-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison 48 Hauptrunden- sowie alle sechs Playoffspiele. Dabei gelangen ihm insgesamt 17 Punkte bei einer beachtlichen +/- Statistik von + 32: „Ich bin, aufgrund meiner Verletzung aus der Vorsaison, etwas holprig in meine erste Saison beim SCR gestartet. Ich hab mich zunächst schwer getan in meinen Rhythmus zu kommen, habe dann aber zum Glück schnell meinen Platz innerhalb der Mannschaft gefunden. Wir hatten ein super Mannschaftsgefüge, da hat es riesig Spaß gemacht zu spielen. Ich hoffe, dass wir in der kommenden Saison noch etwas draufpacken und noch länger spielen können.“, freut sich Thomas Schmid auf seine zweite Saison unter der Alpspitze.

Thomas Schmid trug vergangene Saison maßgeblich dazu bei, dass der SCR am Ende der Hauptrunde die viertbeste Defensive der gesamten Liga hatte. Dabei war die Nummer #5 der Werdenfelser selten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Schmid war einer der sogenannten „Unsung Heroes“ im Team – stets zuverlässig übernahm er die unangenehmen Aufgaben, damit seine Mitspieler glänzen konnten: „Wir sind glücklich und froh, dass wir Thomas eine weitere Saison in unserem Team haben dürfen. Trotz einiger anderer, interessanter Angebote wollte Thomas von Anfang an immer bei uns bleiben. Seine Spielweise und sein Teamgeist, seine Führungsqualitäten und seine vielseitige Einsetzbarkeit sind ein großer Vorteil von Thomas. Er ist zudem ein ganz feiner und angenehmer Zeitgenosse und passt somit perfekt in unser Teamgefüge.“, freut sich SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis über die Vertragsverlängerung.

Schmid, der mit Simon Mayr, SCR-Kapitän der Vorsaison, gemeinsam aufwuchs und ebenso gemeinsam die ersten Schritte auf dem Eis machte, wurde im Nachwuchs des TSV Peißenberg ausgebildet. Über den Umweg Tölzer Löwen und EV Füssen landete Schmid in der Oberliga Nord bei den Harzer Falken. Dort durfte der Verteidiger früh Verantwortung übernehmen, wurde bereits mit 20 Jahren Kapitän des Teams und trainierte zudem vormittags beim damaligen DEL Team aus Hannover – eine prägende Zeit für den „Mann für die Drecksarbeit“, wie Schmid sich selbst beschreibt.

Nach einigen Jahren fernab der Heimat zog es den Familienmenschen Schmid vor der vergangenen Saison zum SC Riessersee. Der Linksschütze hat diese Entscheidung seitdem nie bereut: „Ich bin rundum glücklich beim SCR, der Verein und die Region sind für mich Heimat. Das Team auf dem Eis und abseits der Eisfläche ist richtig gut. Man wird als Spieler beim SC Riessersee perfekt umsorgt, die Strukturen sind sehr professionell und so macht es als Sportler einfach auch Spaß.“

Thomas Schmid ist somit der insgesamt sechste Spieler im aktuellen Kader des SCR. Neben seinen Verteidigerkollegen Jan Niklas Pietsch und Felix Linden, besitzen auch Robin Soudek, Lubor Dibelka und Alexander Höller ein gültiges Arbeitspapier für die kommende Saison.

