Thomas Richter verstärkt die Defensive der Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice AlieNS9 Von den Rostock Piranhas kommt Thomas Richter aus der Oberliga an den Sandbach.

Thomas bringt viel Erfahrung mit, spielte er doch seit Beginn der 2000er Jahre kontinuierlich in der Oberliga (493 Spiele) und der DEL2 (292 Spiele). Vor seiner Station in Rostock stand der gebürtige Oberbayer vier Spielzeiten unter Vertrag bei den Moskitos Essen und erlebte dort den Abstieg in die Regionalliga und den sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga. Aus privaten Gründen zieht es ihn nun wieder zurück in die Rhein-, Ruhr- Metropolregion.

Mit Thomas Richter setzt Coach Frank Gentges auf einen weiteren, sehr erfahrenen Spieler, der auch die jungen Kräfte der Ice Aliens führen kann:

„Thomas kommt aus einer nicht einfachen letzten Saison, orientiert sich gerade beruflich um und wechselt vom Eishockey-Profibereich in einen ‚normalen‘ Job. Folglich ist er auf Grund seines Wohnsitzes in Essen für uns ein interessanter Spieler. Er ist routiniert, in allen Bereichen einsetzbar und passt auch charakterlich in unser Team.“

