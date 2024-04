Thomas Raffl: â€žWissen, was es braucht, um in Klagenfurt zu gewinnenâ€œ – Finalentscheidung! Red Bulls zum siebenten Spiel nach Klagenfurt

Salzburg. (PM Red Bulls) Morgen, Freitag, steigt in Klagenfurt das siebente und alles entscheidende Playoff-Finalspiel der win2day ICE Hockey League zwischen dem EC-KAC und...

Salzburg. (PM Red Bulls) Morgen, Freitag, steigt in Klagenfurt das siebente und alles entscheidende Playoff-Finalspiel der win2day ICE Hockey League zwischen dem EC-KAC und dem EC Red Bull Salzburg (19:30 Uhr, Puls 24).

Nachdem der KAC am Dienstag in Salzburg im sechsten Finalspiel den Ausgleich zum 3:3 in der Best-of-Seven-Serie erzwungen hat, kommt es nun zum ultimativen Showdown um die Meisterschaft. Der letzte Heimvorteil gehört dem Grunddurchgangssieger, vier der sechs Siege wurde bislang aber auswärts eingefahren.

Ausgangslage

Mehr Spannung und mehr Werbung für den österreichischen Eishockeysport und die win2day ICE Hockey League geht nicht: Die zwei besten österreichischen Clubs liefern sich eine unglaubliche Finalserie und müssen den Champion im letzten und siebenten Spiel und damit im letztmöglichen Spiel der gesamten Saison finden. Im Laufe der Finalserie wechselte die Führung zweimal und Klagenfurt konnte den ersten Matchpuck der Red Bulls beim letzten Spiel abwehren. Nun haben also beide Teams die gleiche Chance, den Titel zu holen.

Die Red Bulls haben die Enttäuschung über die erste verpasste Titelchance abgelegt und freuen sich nun auf das ultimative Finalspiel, in dem sie einen frühen Rückstand wie im letzten Heimspiel unbedingt vermeiden wollen. Bei den bisherigen Finalspielen in Klagenfurt – zwei Siege und eine Niederlage – spielten die Red Bulls sehr kompakt aus einer starken Defensive heraus. Das muss auch für das siebente Spiel wieder das Rezept sein gegen Klagenfurter, die nun selbst auch die Chance auf den Titelgewinn haben und daher nicht mehr mit der „Alles oder nichts-Attitüde“ aufspielen können. Einmal mehr wird das Spiel zum großen Teil im mentalen Bereich entschieden werden, in taktischer Hinsicht sind wohl kaum noch Überraschungen zu erwarten.

Playoff-Serien

Neunmal sind sich die Finalisten in der Vergangenheit in den Playoffs schon begegnet. Fünfmal gewannen die Red Bulls, viermal Klagenfurt. Gleich vier Serien gingen dabei über sieben Spiele, von denen die Red Bulls drei gewannen. Im Finale ging es bereits zweimal über die volle Distanz; 2009 gewann der KAC, 2011 holten sich die Red Bulls im letzten Saisonspiel den Titel. Auch letztes Jahr begegneten sich beide in den Playoffs, die Red Bulls gewannen im Halbfinale 2023 mit 4:1 Siegen und wurden später nach sieben Finalspielen gegen Bozen Champion der ICE Hockey League.

Statement Thomas Raffl „Im letzten Spiel haben wir früh gravierende Fehler gemacht, die Klagenfurt eiskalt ausgenutzt hat. Jetzt freuen wir uns auf das siebente Spiel, versuchen aber im Vorfeld, die Emotionen zurückzuhalten. Es geht ja erst morgen um 19:30 Uhr los und wenn der Puck gedroppt wird, müssen alle bereit sein. Wir wissen, was es braucht, um einen Sieg gegen Klagenfurt zu holen. Wir wollen aber nicht zu viel nachdenken, sondern bereit sein zu arbeiten und alles am Eis zu lassen.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Finale | 7. Spiel

EC-KAC – EC Red Bull Salzburg

Fr, 19.04.2024 | Klagenfurt, 19:30 Uhr

Puls 24

Playoff-Finale | EC-KAC – Red Bulls | 3:3

1 | Fr, 05.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0, 0:0, 0:0) OT

2 | So, 07.04.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

3 | Di, 09.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

4 | Fr, 12.04.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 6:5 (0:2, 3:0, 2:3) OT

5 | So, 14.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:0, 0:0, 1:2) OT

6 | Di, 16.04.24 | EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

7 | Fr, 19.04.24 | EC-KAC – EC Red Bull Salzburg | 19:30 Uhr | Live auf Puls 24