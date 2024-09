Thomas Raffl: „Die Mannschaft ist bereit, um loszulegen“ – Red Bulls empfangen in der CHL den schwedischen Meister

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg startet morgen, Freitag, mit dem Heimspiel gegen den schwedischen Meister Skellefteå AIK (20:20 Uhr, ORF...

Nach dem Eröffnungsspiel gegen Skellefteå folgt am Sonntag, 8. September, gleich das nächste Heimspiel in der europäischen Königsklasse gegen den dänischen Meister SønderjyskE Vojens (15:00 Uhr).

Die Ausgangslage

In der Champions Hockey League spielen die 24 Top-Teams Europas. Mit Skellefteå AIK treffen die Red Bulls gleich zu Beginn der Regular Season auf die im Moment vielleicht sogar beste europäische Mannschaft, denn die Schweden sind nicht nur Meister ihres Landes, sondern erreichten in der letzten Saison auch das CHL-Finale (2:3-Niederlage gegen Genève-Servette).

In der Vorbereitung hat Skellefteå AIK dreimal getestet. Beim schwedischen Zweitliga-Club IF Björklöven gewann Skellefteå 6:5 nach Verlängerung. Anschließend unterlagen sie zuhause gegen MoDo Hockey 2:3 nach Verlängerung und vor einer Woche setzte sich der schwedische Meister gegen Luleå HF mit 4:3 durch.

Die Red Bulls haben die Qualität der Schweden erst letztes Jahr am eigenen Leib erfahren, als sie ebenfalls zum CHL-Auftakt in Skellefteå mit 0:4 unterlagen.

Statement Thomas Raffl „Die Mannschaft ist bereit, um loszulegen und was gibt es Schöneres als gleich mit einem Hochkaräter reinzustarten. Wir kennen die Mannschaft noch gut vom letzten Jahr und müssen von Beginn an bereit sein. Kompakt stehen, ihnen keine Großchancen geben und vorn eiskalt sein. Zudem freuen wir uns sehr darauf, endlich wieder zuhause vor den eigenen Fans zu spielen.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Skellefteå AIK

Fr, 06.09.2024 | Eisarena Salzburg, 20:20 Uhr

ORF Sport+

CHL Modus

In der Regular Season spielen 24 Teams. Jedes Team hat sechs Spiele gegen sechs unterschiedliche Gegner, die per Los zugeteilt wurden. Damit hat jedes Team drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs unterschiedliche Gegner. Teams derselben Liga können in der Regular Season nicht aufeinandertreffen. Aus den Ergebnissen der Regular Season (3-Punkte-Wertung) ergibt sich ein Ranking über alle 24 Teams.

Die ersten 16 Teams sind für das Playoff-Achtelfinale qualifiziert, es spielt 1. gegen 16., 2. gegen 15. usw. Daraus ergibt sich in weiterer Folge der Playoff-Baum bis zum Finale. Die Playoff-Begegnungen werden mit Hin- und Rückspiel entschieden, bei Punktegleichheit ist die Gesamtanzahl der Tore (Aggregate Score) entscheidend. Lediglich das Finale wird in einem alles entscheidenden Spiel entschieden.