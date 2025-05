Thomas Raffl bleibt das AushÃ¤ngeschild der Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich bekanntgeben zu können, dass Thomas Raffl weiterhin für den zehnfachen Champion der win2day ICE Hockey League auflaufen wird.

Der 38-jährige Stürmer hat den Vertrag verlängert und strebt mit den Red Bulls seinen achten Titel an.

Die Red Bulls und Thomas Raffl, das gehört seit 15 Jahren untrennbar zusammen. Der gebürtige Villacher kam 2009 aus Luleå (SHL) nach Salzburg und hat nur die Saison 2015/16 ausgelassen, als er in der AHL mit den Manitoba Moose sein Amerika-Gastspiel gegeben hat. In all der Zeit ist der 1,94m große Vorzeigeathlet zu einem Spieler gereift, der auf dem Eis permanent versucht, sein Bestes zu geben und der Mannschaft seit 2019 mit dem „C“ auf der Brust auch als starke Persönlichkeit vorangeht.

Der mit 38 Jahren aktuell älteste Spieler der Liga beeindruckt jedes Jahr aufs Neue mit seiner unglaublichen Fitness, die es ihm erlaubt, nach wie vor eine lange Saison auf hohem Niveau zu spielen. Mit 12 Toren im Grunddurchgang und 4 Toren in den Playoffs gehörte er auch letzte Saison wieder zu Salzburgs Aktivposten in der Offensivzone. Seine Erfahrung und mentale Stärke kommt den Red Bulls auch in der Post Season zugute, allein bei drei der letzten vier Meisterschaften in der ICE Hockey League erzielte Raffl das Championship Winning Goal.

Weitere Meilensteine pflastern seinen Weg. Sieben ICE-Titel hat er schon mit den Red Bulls, einen mit Villach (2006) geholt. In der ICE Hockey League hat der Routinier bis jetzt insgesamt 966 Spiele bestritten. Nur der nicht mehr aktive ehemalige Salzburger Spieler Thomas Koch hat mit 1023 Spielen mehr absolviert; eine Marke, die Raffl in der nächsten Saison knacken könnte. Auch im österreichischen Nationalteam setzt man auf die Erfahrung des Stürmers, der am Freitag in Stockholm als Kapitän in seine siebente WM startet und mit 135 Einsätzen in rot-weiß-rot die meisten Spiele aller aktiven österreichischen Nationalspieler bestritten hat.

Die Red Bulls freuen sich auf die 15. Saison mit dem Vater einer Tochter und bedanken sich bei ihm für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Meistersaison.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN/AUT)

Verteidigung

Lukas Hörl (AUT)

Tyler Lewington (CAN)

Nash Nienhuis (USA/CAN/AUT)

Dennis Robertson (CAN/IRL)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Niki Kraus (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lukas Schreier (AUT)

Vadim Schreiner (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV