Thomas Radu verstÃ¤rkt die EAS-Defensive

Schongau. (PM Mammuts) Thomas Radu durchlief in seinem Heimatverein SC Riessersee sämtliche Nachwuchsteams und kam schon frühzeitig zum Einsatz im Oberligateam.

Hier gehörte er als Verteidiger in den nächsten drei Spielzeiten fest zum Stamm, bis ihn eine Knieverletzung im Training jäh ausbremste.

Vor zwei Jahren wäre es fast schon so weit gewesen, dass er sein Comeback als Spieler auf dem Eis bei der EA Schongau gegeben hätte. Die absolvierten Testspiele waren absolut überzeugend. Damals scheiterte die Verpflichtung letztlich daran, dass der Spieler gerade in Starnberg eine Ausbildung begonnen hatte und die ständige Pendelei zwischen Garmisch, Starnberg und Schongau einfach unverhältnismäßig gewesen wäre.

So war der Allrounder auf dem Eis, der sowohl in Sturm, als auch Defensive eingesetzt werden kann, für den TSV Farchant in der Bezirksliga aktiv und da hauptsächlich als Trainer an der Bande. Dennoch ein Comeback auf dem Eis reizte den nun 26jährigen. Das kündigte er zum Saisonende beim TSV auch an, dass er es nochmals ein paar Klassen höher probieren will.

Der bestehende gute Kontakt und ein Arbeitsplatz in der Region machten es möglich – Thomas Radu wird in der Saison 2025/26 seine Erfahrung aus 116 Oberligaspielen für die Mammuts aufs Eis bringen und die Defensive verstärken.

