Thomas Popiesch: „Zwei Topmannschaften auf hohem Niveau“ – Krefeld Pinguine bezwingen Spitzenreiter Kassel nach VerlÃ¤ngerung

Krefeld.(RS) Nach dem am Freitag die Kassel Huskies ihr Heimspiel gegen die Selber Wölfe deutlich mit 4-0 gewannen und gleichzeitig die Seidenstädter das Verfolgerduell in Dresden für sich entscheiden konnten, kam es am Sonntagnachmittag zum absoluten Topspiel der bisherigen DEL2 Saison.

Der Tabellenzweite, mit dem besten Angriff der Liga – die Krefeld Pinguine empfangen die beste Defensive der Liga – die Kassel Huskies.

Von Beginn an waren sowohl die Krefeld Pinguine als auch die Kassel Huskies mit viel Druck auf das gegnerische Tor und hohem Tempo unterwegs. Bereits in der ersten Minute prüfte Turgeon Kassels Torhüter Felix Bick, während Keck eine gute Möglichkeit für Detsch vorbereitete, die jedoch ungenutzt blieb. In der 6. Minute hatte Krefelds Kapitän Alex Weiß eine Doppelchance, doch Huskies-Goalie Maxwell parierte beide Male souverän.

In der 12. Minute schien es dann so, als hätte Krefeld Grund zum Jubeln: Weiß setzte Matsumoto mit einem Rückhandpass perfekt in Szene, der den heran stürmenden Lessio bediente. Dessen Schuss fand den Weg ins Netz, doch nach Videobeweis wurde das Tor zurückgenommen – Weiß hatte Maxwell im Torraum leicht berührt und behindert. Es blieb also 0:0.

Kassel startete die ersten Minuten druckvoller, doch die Pinguine übernahmen zunehmend die Kontrolle und konnten bis zum Ende des ersten Drittels eine klare Überlegenheit in der Schussstatistik (17:10) verzeichnen.

Das zweite Drittel begann ebenfalls spannend. Ein Konter der Nordhessen wurde durch Vandane gestoppt, der sich in die Passbahn warf. In der 25. Minute traf Cerny für die Pinguine nur den Pfosten aber auch Weidner konnte eine Möglichkeit für die Gäste nicht nutzen. In der 34. Minute hielt Maxwell einen Schuss von Matsumoto, parierte auch Weiß’ Nachschuss und klärte Lessios Versuch aus spitzem Winkel – doch beim erneuten Nachschuss durch Weiß war er machtlos. Der Krefelder Kapitän erzielte vor 7.319 Zuschauern das 1:0.

Im Schlussdrittel starteten die Huskies druckvoll. Ryan Olsen hatte eine große Chance auf den Ausgleich, doch Bick vereitelte diese in letzter Sekunde. In der 44. Minute fiel dann doch das 1:1. Keck erhielt den Puck im Slot ohne Gegenspieler und ließ Bick mit einem Schuss aus der Drehung keine Chance.

Die Partie blieb intensiv und ausgeglichen, mit den Pinguinen als aktivere Mannschaft in der Offensive, während die Huskies weniger, aber gefährliche Angriffe zeigten. Letztlich fiel die Entscheidung in der Verlängerung: Marcinew verlor beinahe die Scheibe an der blauen Linie, erkämpfte sie jedoch zurück und passte auf Matsumoto, der mit einem Alleingang Maxwell überwand und in der 61. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Ein hart umkämpfter und viel umjubelter Sieg für die Krefeld Pinguine!

Nach der Länderspielpause geht es für die Pinguine am Freitag, 15.11. in Freiburg weiter. Das nächste Heimspiel der Pinguine findet am Sonntag, 17.11. Füchse aus der Lausitz statt.

Die Huskies erwarten am gleichen Wochenende die Teufel aus Bad Nauheim zum Hessenderby und reisen danach nach Landshut.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Kassel Huskies 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) n.V.

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll – Lessio, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Cerny; Niederberger, Fischer, Schütz; Kuhnekath, Kretschmann, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Kassel Huskies: Maxwell (Maurer) – Bender, Faber; Detsch, Duquette; Stadler, Müller; Sager – Mieszkowski, Turgeon, Cutler; Keck, Garlent, Olsen; Thiel, Weidner, Valenti; Tschwanow, Ahlroth, Brune.

Trainer: Todd Woodcroft.

Statistik:

Tore: 1:0 (33:48) Weiss (Lessio/Matsumoto), 1:1 (43:55) Keck (Detsch), 2:1 (60:59) Matsumoto (Marcinew/Vandane)

Strafminuten: Krefeld 6, Kassel 12

Schiedsrichter: Brill/Cespiva.

Zuschauer: 7.319

