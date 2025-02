Thomas Popiesch: „Die LeistungstrÃ¤ger sind vorangegangen und haben die anderen mitgezogen“ – Krefeld Pinguine mÃ¼ssen bis zur letzten Minute um den Sieg gegen Regensburg kÃ¤mpfen

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben sich am Freitag mit einem Sieg in Kaufbeuren den dritten Tabellenplatz zurückerobert.

Regensburg hingegen musste eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen die Lausitzer Füchse hinnehmen. Während es für die Oberpfälzer darum geht, sich mit Crimmitschau eine bessere Ausgangslage für die Playdowns zu sichern, ist für die Pinguine rechnerisch zwischen Platz eins und sechs noch alles möglich.

Trainer Thomas Popiesch nahm eine Änderung in der Aufstellung vor und rotierte Lucas Lessio aus der Formation, um Yushi Hirano Spielpraxis zu ermöglichen. Die erste gefährliche Aktion gehörte Vandane, der Regensburgs Torhüter Roy prüfte. Wenig später hatte Hirano bei seinem Heimdebüt eine gute Möglichkeit gegen den kürzlich verpflichteten Schlussmann der Gäste. In der neunten Minute verfehlte Marvin Schmid nach einer schönen Puckstafette das Tor der Pinguine knapp. Im direkten Gegenzug zog Philip Riefers von der blauen Linie hart und flach ab, Alex Weiß fälschte unhaltbar vor Roy ab und brachte Krefeld mit 1:0 (10.) in Führung.

Die Schwarz-Gelben erspielten sich in der Folge mehrere Chancen, doch die mangelhafte Chancenverwertung wurde zunehmend zum Problem. In der 15. Minute setzte Regensburg einen Entlastungsangriff, den Olle Liss humorlos über die Schulter von Felix Bick unter die Latte hämmerte. Ein erstes Überzahlspiel der Pinguine blieb ohne nennenswerte Möglichkeit.

Im Mittelabschnitt erhöhten die Pinguine innerhalb von 70 Sekunden auf 3:1. Zunächst traf Müller in Überzahl (25.), dann verwertete Marcinew den Nachschuss eines Schlagschusses von Maxi Söll (27.). Eine Strafe gegen Yushi Hirano brachte die Gäste wieder heran. Mike Fischer blieb beim Versuch, die Scheibe aus dem eigenen Drittel zu klären, im Eis hängen, Ryon Moser eroberte den Puck und legte für Ontl auf, der auf 3:2 verkürzte (27.). In der 33. Minute nutzten die Eisbären eine weitere Überzahl, nachdem Krefeld erneut die Scheibe nicht klären konnte. Wieder war es Constantin Ontl, der den Ausgleich zum 3:3 erzielte (33.). Doch nur 17 Sekunden später stellte Krefelds Topscorer Max Newton die Führung mit seinem Treffer zum 4:3 wieder her (33.).

Im Schlussabschnitt übernahm Rückkehrer Marcel Müller die Verantwortung und startete ein Solo gegen drei Eisbären-Spieler, das er mit einem Schuss über die Fanghand von Olivier Roy zum 5:3 abschloss (49.). Doch die Gäste steckten nicht auf und blieben Krefeld auf den Fersen. In der 53. Minute verkürzte Trivino auf 5:4, bevor Matt Marcinew mit seinem Treffer ins leere Tor den 6:4-Endstand besiegelte.

Die Pinguine erlaubten sich erneut zu viele individuelle Fehler, die es den Gästen ermöglichten, immer wieder heranzukommen. Regensburg zeigte eine engagierte Leistung und agierte keineswegs wie ein Team, das um den Klassenerhalt kämpft.

Für die Pinguine geht es am Freitag gegen Landshut weiter, bevor am Sonntag das letzte reguläre Saisonspiel in Rosenheim stattfindet. Die Eisbären bestreiten noch zwei Heimspiele gegen den ESV Kaufbeuren und zum Abschluss der Hauptrunde gegen die Kassel Huskies.

Trainerstimmen zum Spiel









Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eisbären Regensburg 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll – Hirano, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto,Müller; Niederberger, Fischer, Hops; Kretschmann, Cerny.

Trainer: Thomas Popiesch.

Eisbären Regensburg: Roy (Kubik) – Mayr, Demetz; Tippmann, Weber; Gajovsky, Giles; Schütz – Slezak, Schmid, Ontl; Preto, Trivino, Kose T; Schmidt, Wong, Liss; Angaran, Moser, Giesl.

Trainer: Peter Flache.

Statistik:

Tore: 1:0 (09:22) Weiß (Riefers/Cerny), 1:1 (14:33) Liss (Wong/Gajovsky), 2:1 (24:51) Müller (Vandane/Newton) PP 5-4, 3:1 (26:11) Marcinew (Söll/Newton), 3:2 (26:54) Ontl (Moser) PP 5-4, 3:3 (32:42) Ontl (Giles) PP 5-4, 4:3 (32:57) Newton (Raabe/Marcinew), 5:3 (48:21) Müller (Raabe/Vandane), 5:4 (52:35) Trivino (Wong/Weber), 6:4 (59:35) Marcinew (Newton) EN

Strafminuten: Krefeld 6, Regensburg 4

Schiedsrichter: Cespiva/Lehmann.

Zuschauer: 6.033

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV