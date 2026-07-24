Thomas Nuss verteidigt weiter für die Black Hawks

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks treiben ihre Kaderplanung weiter voran: Verteidiger Thomas Nuss hat seinen Vertrag bei den Dreiflüssestädtern um eine weitere Saison verlängert.

Der großgewachsene Defensivspieler entwickelte sich in den vergangenen beiden Jahren in Passau konnuierlich weiter und zählt inzwischen zu den Leistungsträgern der Mannscha. Trotz seines jungen Alters bringt Nuss bereits reichlich Oberliga-Erfahrung mit: 130 Einsätze stehen für ihn bislang in der Eishockey Oberliga zu Buche.

„Ich bin überzeugt, dass in dieser Mannscha noch viel Potenzial steckt. Deshalb freue ich mich, meinen Weg in Passau fortzusetzen und gemeinsam mit dem Team und unseren Fans eine erfolgreiche Saison zu spielen“, sagt Thomas Nuss zu seiner Vertragsverlängerung.

Auch Tom Horschel, sportlicher Leiter der Passau Black Hawks, freut sich über die Vertragsverlängerung des Verteidigers: „Wir freuen uns, dass Nussi sich erneut für die Black Hawks entschieden hat. Gerade in der abgelaufenen Saison hat er einen großen Entwicklungsschri gemacht. Umso schöner ist es, dass er trotz anderer Angebote den gemeinsamen Weg in Passau weitergeht.“ -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Thomas Nuss @ Elite Prospects

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