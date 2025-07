Thomas März verlängert in Miesbach

Miesbach. (PM TEV) 100% Kampfgeist und Leidenschaft, dazu ein gewisses Maß an Kaltschnäutzig- und Schlitzohrigkeit, dafür steht Thomas März.

Und auch in der kommenden Saison dürfen sich die TEV Anhänger freuen, dass der 23-jährige Sachsenkamer erneut im weiß-roten Trikot stürmt. 2022 kam Thomas aus Rosenheim zum TEV, davor durchlief er den Nachwuchs beim SC Reichersbeuren und dem EC Bad Tölz. Vergangene Saison erzielte März, bei dem zu Beginn der Saison eine Fraktur am Handgelenk festgestellt wurde, 10 Tore und 19 Assists in 36 Spielen. Insgesamt absolvierte März in den letzten drei Jahren 116 Spiele für die Kreisstadt.

Fehlen wird März allerdings im Auftaktspiel der neuen Saison Anfang Oktober, da er dort aufgrund seiner Spieldauerstrafe im letzten Saisonspiel gegen Erding gesperrt ist.

Der TEV wünscht Thomas eine erfolgreiche Saison 2025/2026 und freut sich, dass er weiterhin das weiß-rote Trikot trägt.

