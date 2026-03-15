Thomas Höneckl beendet Karriere

Linz. (PM Black Wings) Nach 19 Jahren in der höchsten Spielklasse des Landes beendet Torhüter Thomas Höneckl seine aktive Eishockey-Karriere.

Der 36-Jährige feierte drei Meisterschaften mit Salzburg und zählte in Graz, Villach und Linz zu den einheimischen Kultfiguren der Liga.

Mit sehenswerten Paraden und als verdienter Man of the Match gegen den Titelanwärter aus Graz feierte Thomas Höneckl Anfang März seinen letzten Einsatz als aktiver Eishockey-Profi. Damit beendet der gebürtige Salzburger eine bemerkenswerte Laufbahn von 19 Saisonen in der österreichischen Bundesliga. Ein Blick auf die Bilanz des Goalies zeigt dabei hinter den Zahlen von 254 Spielen seine enorme Loyalität. So musste sich der mittlerweile 36-Jährige über seine gesamte Laufbahn hinweg die Schlüsselposition zwischen den Pfosten teilen. Doch egal, bei welcher seiner vier Stationen in der win2day ICE Hockey League und mit wem er um Einsatzminuten ringen musste – er war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. So bildete der Vater von bald zwei Kindern in der Stahlstadt mit Rasmus Tirronen in den vergangenen Jahren ein dynamisches Duo und fand in fünf Spielzeiten seine Heimat bei den Linzern.

Mehr als ein Viertel seiner Spiele in der höchsten Spielklasse des Landes absolvierte er in Schwarz, Orange und Petrol und war mit seiner unnachahmlichen Art ein nicht wegzudenkender Teil der Kabine. Auf sportlicher Ebene feierte der Linksfänger mit seinem Heimatverein, bei dem er die Red Bull Akademie durchlief, die größten Erfolge. Dreimal war er Teil der Eisbullen beim Gewinn der Meisterschaft und durfte die Karl-Nedwed-Trophy am Ende in die Höhe stemmen. Nach seinem Debüt in der damaligen Erste Bank Eishockey Liga in der Spielzeit 2007/08 wagte er 2012 den Wechsel nach Villach und drei Jahre später zu den Graz99ers. 2021 übernahm schließlich die Nummer 33 in der Stahlstadt und durfte währenddessen auch sein Heimatland international sechsmal vertreten. Als großes Highlight erlebte er 2024 die Weltmeisterschaft hautnah mit.

Seine Reise endet nun, und Thomas Höneckl verabschiedet sich als eines der kultwürdigsten Gesichter von der heimischen Profi-Bühne. Die Steinbach Black Wings Linz bedanken sich von Herzen für seinen langen Einsatz im österreichischen Eishockey und wünschen ihm und seiner Familie nur das Beste für ihr neues Kapitel!

Kader Saison 2026/27 (Stand 13. März 2026)

Tor: –

Verteidigung: Gerd Kragl, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Shawn St-Amant

Trainer: Philipp Lukas, Mark Szücs, Jürgen Penker, Matej Hocevar

Abgänge: Sean Collins, Ken Ograjensek, Ryan MacKinnon, Tim Geifes, Rasmus Tirronen, Thomas Höneckl