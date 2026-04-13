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Thomas Heger bleibt in der ECP-Familie

13. April 20261 Mins read59
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Thomas Heger - © ECP Media
Thomas Heger - © ECP Media
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Peiting. (PM ECP) Peitings Nummer 24, Thomas Heger, bleibt auch in der neuen Saison dem Klub erhalten.

Der 28-Jährige geht damit in seine 10. Saison für den EC Peiting.

In knapp 400 Oberligaspielen kommt der Linksschütze bisher auf ebenso viele Punkte für sein Team und ist damit ein weiterer wichtiger Baustein für die kommende Spielzeit.

„Wir freuen uns, dass Thomas weiter an Bord ist. Ein absolut verlässlicher und Teamdienlicher Spieler, der im besten Eishockeyalter seine Erfahrung weiter einbringen und auch an die jungen Spieler weitergeben kann“, so Teammanager Gordon Borberg über die Vertragsverlängerung.

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