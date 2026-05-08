Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Krefeld Pinguine Thomas Dolak wird neuer Co-Trainer der Krefeld Pinguine
Krefeld PinguineTransfer-News

Thomas Dolak wird neuer Co-Trainer der Krefeld Pinguine

8. Mai 20261 Mins read182
Share
Co-Trainer Thomas Dolak - © Marco Leipold / City-Press
Share

Krefeld. (PM Pinguine) Nach dem Abgang von Co-Trainer und zweifachem Meisterpinguin Steffen Ziesche ist sein Nachfolger gefunden: Thomas Dolak wechselt nach zwei Saisons in Schwaben an den Niederrhein.

Thomas Popiesch, Cheftrainer der Krefeld Pinguine: „Nachdem klar war, dass Steffen Ziesche uns nach der Saison verlassen wird, um Cheftrainer in Heilbronn zu werden, haben wir uns direkt auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Mit Thomas haben wir einen Trainer gefunden, der in verschiedenen Rollen bereits Erfahrung auf dem höchsten sportlichen Niveau in Deutschland gesammelt hat. Außerdem war seine langjährige Erfahrung im Nachwuchsbereich ein weiterer Faktor für seine Verpflichtung. Mit Thomas haben wir einen Trainer gefunden, der die Pinguine mit seiner Qualität weiter verbessern kann. “

Thomas Dolak: „Die Gespräche mit Thomas waren von Anfang an positiv. Ich habe die sportliche Entwicklung über die vergangenen Jahre eng verfolgt und sehe in Krefeld enormes Potenzial, auch was die Nachwuchsarbeit angeht. Zudem haben mich die Pinguine-Fans und die Stimmung bei den Finalspielen sehr beeindruckt. Ein weiterer wichtiger Grund für meine Entscheidung war, dass ich in Krefeld bei meiner Familie sein kann.“

Der in Gottwaldov, ehemalige Tschechoslowakei, geborene Dolak kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler zurückblicken. In 16 DEL-Saisons lief der heute 47-Jährige 778 Mal für die Kassel Huskies, München Barons, Hamburg Freezers, Düsseldorfer EG und die Hannover Scorpions auf. Mit letzteren konnte der zweifache All-Star 2009/10 die Meisterschaft in der DEL holen.

Nach Ende seiner aktiven Laufbahn war der frühere Flügelspieler mehrere Jahre als Nachwuchstrainer beim Rheinrivalen aktiv, ehe er 2019 fest in den Trainerstab der DEG-Profimannschaft berufen wurde. Nach der Entlassung von Roger Hansson übernahm Dolak zur Spielzeit 2023/24 das Cheftraineramt und führte die Landeshauptstädter in ihrer vorletzten DEL-Spielzeit auf Platz 11. Die vergangenen zwei Saisons war Dolak als Co-Trainer für die Augsburger Panther tätig.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
129
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Shootingstar wechselt zu den Grizzlys Wolfsburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
SC Rapperswil Jona LakersTransfer-News

Tanner Fritz bleibt bei den Lakers  

Rapperswil. (PM Lakers) Mit Tanner Fritz ist nun auch die sechste Position...

By8. Mai 2026
EC PeitingTransfer-News

David Diebolder bleibt ein Gallier!

Peiting. (PM ECP) Der 24-Jährige, der zur Saison 22/23 zum EC Peiting...

By8. Mai 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders setzen weiter auf Stürmer Corvin Wucher

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders können auch in der kommenden...

By8. Mai 2026
EHC FreiburgTransfer-News

Weitere Vertragsverlängerung im Wölfe-Kader

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kann eine weitere Personalentscheidung für die...

By8. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten