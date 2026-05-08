Thomas Dolak wird neuer Co-Trainer der Krefeld Pinguine

Krefeld. (PM Pinguine) Nach dem Abgang von Co-Trainer und zweifachem Meisterpinguin Steffen Ziesche ist sein Nachfolger gefunden: Thomas Dolak wechselt nach zwei Saisons in Schwaben an den Niederrhein.

Thomas Popiesch, Cheftrainer der Krefeld Pinguine: „Nachdem klar war, dass Steffen Ziesche uns nach der Saison verlassen wird, um Cheftrainer in Heilbronn zu werden, haben wir uns direkt auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Mit Thomas haben wir einen Trainer gefunden, der in verschiedenen Rollen bereits Erfahrung auf dem höchsten sportlichen Niveau in Deutschland gesammelt hat. Außerdem war seine langjährige Erfahrung im Nachwuchsbereich ein weiterer Faktor für seine Verpflichtung. Mit Thomas haben wir einen Trainer gefunden, der die Pinguine mit seiner Qualität weiter verbessern kann. “

Thomas Dolak: „Die Gespräche mit Thomas waren von Anfang an positiv. Ich habe die sportliche Entwicklung über die vergangenen Jahre eng verfolgt und sehe in Krefeld enormes Potenzial, auch was die Nachwuchsarbeit angeht. Zudem haben mich die Pinguine-Fans und die Stimmung bei den Finalspielen sehr beeindruckt. Ein weiterer wichtiger Grund für meine Entscheidung war, dass ich in Krefeld bei meiner Familie sein kann.“

Der in Gottwaldov, ehemalige Tschechoslowakei, geborene Dolak kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere als Spieler zurückblicken. In 16 DEL-Saisons lief der heute 47-Jährige 778 Mal für die Kassel Huskies, München Barons, Hamburg Freezers, Düsseldorfer EG und die Hannover Scorpions auf. Mit letzteren konnte der zweifache All-Star 2009/10 die Meisterschaft in der DEL holen.

Nach Ende seiner aktiven Laufbahn war der frühere Flügelspieler mehrere Jahre als Nachwuchstrainer beim Rheinrivalen aktiv, ehe er 2019 fest in den Trainerstab der DEG-Profimannschaft berufen wurde. Nach der Entlassung von Roger Hansson übernahm Dolak zur Spielzeit 2023/24 das Cheftraineramt und führte die Landeshauptstädter in ihrer vorletzten DEL-Spielzeit auf Platz 11. Die vergangenen zwei Saisons war Dolak als Co-Trainer für die Augsburger Panther tätig.