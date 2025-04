Thomas Daffner wird nicht Trainer der Oberliga-Mannschaft â€“ Fokus kÃ¼nftig auf den Nachwuchsbereich

Erding. (PM Gladiators) Nach dem Gewinn der Bayernliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen sportlichen Aufstieg in die Oberliga Süd steht bei den Erding Gladiators die nächste Weichenstellung an: Thomas Daffner wird in der kommenden Saison nicht als Cheftrainer der ersten Mannschaft an der Bande stehen.

Stattdessen wird er sich künftig wieder verstärkt seiner Herzensangelegenheit widmen – der nachhaltigen Förderung des Nachwuchses in Erding.

„Thomas hat in den vergangenen Jahren sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Senioren Herausragendes geleistet“, erklärt David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators. „Mit ihm sorgen wir dafür, dass der Unterbau weiterhin professionell geführt wird, Talente gezielt gefördert werden und die Durchlässigkeit in Richtung erster Mannschaft gewährleistet bleibt. Thomas wird weiterhin eine zentrale Rolle im sportlichen Konzept des Vereins einnehmen – jetzt mit noch mehr Fokus auf den Bereich, der unsere Zukunft sichert“, so Whitney weiter.

Die Suche nach einem neuen Trainer für die Oberliga-Mannschaft läuft bereits. Der Verein wird zeitnah informieren, sobald die Nachfolge geregelt ist. Für die Erding Gladiators steht fest: Der eingeschlagene Weg – sportlich wie strukturell – wird konsequent und mit Weitblick weiterverfolgt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV