Thomas Carlsson zu Gast in Iserlohn – Ehemaliger Top-Verteidiger des Iserlohner EC arbeitet heute als NHL-Scout

Iserlohn. (MK) Von diesen Werten träumt heute wohl fast jeder Verteidiger: 47 Tore, 96 Beihilfen in zwei Spielzeiten für den Iserlohner EC.

So lautet die Bilanz von Thomas Carlsson aus den beiden Spielzeiten 1997/98 und 98/99 (122 Spiele) beim Iserlohner EC in der zweiten Eishockey Bundesliga.

Verbundenheit zu Iserlohn und enge Freundschaft mit Stefan Nyman

Am vergangenen Freitag war der 54- jährige Schwede zu Besuch in Iserlohn. Jenem Ort an dem er gemeinsam mit Stefan Nyman, dem heutigen Headcoach der Iserlohn Roosters, zwei Jahre lang die Liga „rockte“. Nyman war damals zwei Jahre lang Carlssons kongenialer Abwehrpartner und mit 81 Scorerpunkten ebenfalls ein herausragender Verteidiger in der Waldstadt.

Die beiden in Södertälje geborenen Schweden verbindet seit Jugendtagen eine enge Freundschaft. Ein Besuch von Thomas Carlsson an seiner ehemaligen Wirkungsstätte war schon im Sommer kurz nach der Verpflichtung der Roosters von Stefan Nyman angedacht.

Thomas Carlsson war am Freitagabend auch gleich ein gefragter Mann, unter anderem als Gast und Experte bei MagentaSport.

In Iserlohn hat es am meisten Spaß gemacht

Im Gespräch mit diesem Magazin erklärte er nach dem berauschenden 3:1 Sieg der Roosters gegen München, dass er sehr überrascht war, dass ihn die Fans noch immer kennen. Nachdem Carlsson das Eröffnungsbully durchgeführt hatten skandierten die Anhänger der Sauerländer lautstark seinen Namen. „Ich habe doch nur zwei Jahre lang hier gespielt. Es hat mich überrascht, aber auch sehr gefreut, dass mein Name gerufen wurde“, so Thomas Carlsson. Rückblickend erklärte er, dass die zwei Jahre in Iserlohn die Zeit war, die ihm als Aktiver am meisten Spaß gemacht hat.

Zweite Karriere als NHL-Scout

Nach seiner Zeit in Iserlohn spielte er noch zwei Spielzeiten in Dänemark für Vojens, natürlich auch dort gemeinsam mit Stefan Nyman. 2001 beendete er mit nur 30 Jahren seine Karriere. Nach seiner aktiven Zeit auf dem Eis, erklärt Carlsson, gründete er ein Geschäfts-Netzwerk, ähnlich aufgebaut wie ein privates Netzwerk. Dem Eishockey blieb er dennoch ein wenig treu und unterstützte die Nachwuchsarbeit in seiner Heimatstadt. 2005 begann er neben seinem eigentlichen Business eine Karriere als Amateur-Scout für die NHL-Organisation der St. Louis Blues. Sechs Jahre später wechselte er zur Organisation der Arizona Coyotes. Vier Jahre lang und im Verlauf dieser Zeit dann auch hauptberuflich, scoutete er für die Coyotes. 2015 folgte der Wechsel in die Organisation der Detroit Red Wings, für die er bis heute tätig ist. Seine Hauptaufgabe ist es für die Organisation Rohdiamanten zu entdecken, die in der Regel 17- und 18 Jahre alt sind und für den Draft infrage kommen. „Die meisten dieser jungen Spieler spielen in der Juniorliga, einige aber auch schon im Seniorenhockey. Hier bin ich heute aber rein privat, nicht um zu scouten“, erklärt Thomas Carlsson.

Kontakt nach Iserlohn ist nie abgerissen

„Seit wir damals hier waren, bestehen immer noch einige Kontakte zu Bekannten und Freunden hier in der Region“, berichtet die frühere #71 des Iserlohner EC. „Es war ein sehr schönes Gefühl, als mein Name gerufen wurde, aber es gibt eine Menge schöne Gefühle und Erinnerungen an die damalige Zeit. Es sind hier sehr viele freundliche Menschen mit einer großen Leidenschaft für das Eishockey. Das ist ungewöhnlich, aber sehr cool“, zollt der Schwede den Anhängern großen Respekt.

Die Veränderungen in der Halle zur damaligen Zeit sind ihm ebenfalls direkt nicht verborgen geblieben. „Es gibt nun V.i.P.-Plätze und es wird weniger geraucht.“

Bis zum kommenden Montag wird Thomas Carlsson noch in Iserlohn zu Gast sein. Natürlich wird er die kurze Zeit in Iserlohn intensiv nutzen, ehe es dann wieder darum geht den nächsten Lucas Raymond oder Simon Edvinsson für die Red Wings zu finden.

Thomas Carlssons aktive Karriere in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!