Thomas Brandl bleibt ein Gladiator â€“ Erfahrener Allrounder verlÃ¤ngert Vertrag

Erding. (PM Gladiators) Die nächste wichtige Personalie bei den Erding Gladiators ist fix: Thomas Brandl wird auch in der kommenden Saison für die Grün-Weißen auf dem Eis stehen.

Der 34-jährige Routinier hat sich mit seiner Vielseitigkeit, Erfahrung und Teamorientierung längst zu einem festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

„Thomas ist ein wertvoller Spieler, der durch seine Erfahrung und seinen Einsatzwillen überzeugt“, betont David Whitney, sportlicher Leiter der Gladiators. „Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und wird auch in der kommenden Saison eine wichtige Rolle einnehmen – ob bei Überzahl, Unterzahl oder auf verschiedenen Positionen.“

Brandl, der aus Landshut stammt und in seiner Karriere zahlreiche Spiele in der DEL und DEL2 bestritten hat, war in der vergangenen Spielzeit ein absoluter Leistungsträger. In 43 Einsätzen sammelte er 33 Scorerpunkte (10 Tore, 23 Assists) und bewies dabei, dass er sowohl als Stürmer als auch in der Defensive zuverlässig agieren kann.

Mit seiner ruhigen, abgeklärten Art und dem unermüdlichen Einsatz auf dem Eis wird Brandl ein wichtiger Baustein im Gladiators-Kader sein – nicht zuletzt als Vorbild für jüngere Spieler.

