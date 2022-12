Thierry Bader bleibt beim SCB

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Thierry Bader um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert. Der Flügelstürmer...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Thierry Bader um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert.

Der Flügelstürmer spielte im Nachwuchs in Uzwil und Kloten. In der Saison 2017/18 etablierte er sich bei den Klotenern auf höchster Stufe. Nach dem Abstieg 2018 verliess Bader das Zürcher Unterland in Richtung Davos. Seit 2020 spielt der 25-Jährige in Bern. Für den SCB hat Bader 134 Partien bestritten (13 Tore, 21 Assists).

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Thierry Bader hat sich in den letzten anderthalb Jahren sehr gut entwickelt. Er gehört zu unseren konstantesten Spielern. Wir sind glücklich darüber, ihn zwei weitere Saisons in Bern zu haben.»