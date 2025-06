Wien / Boston. (PM ÖEHV) Vor zwei Tagen verlautbarte Boston Fleet die Verlängerung mit Theresa Schafzahl um ein weiteres Jahr.

Die 25-Jährige, die am 3. Jänner 2024 den ersten Treffer der Vereinsgeschichte in der damals neuen PWHL erzielte, spricht im Interview über die vergangenen beiden Spielzeiten, ihre Ziele und Entwicklung, sowie ihre Rolle als Österreicherin in der stärksten Dameneishockey-Liga der Welt.

Theresa, Gratulation zur Vertragsverlängerung. Wie waren die vergangenen zwei Jahre für dich? Was hat aus deiner Sicht gut funktioniert und woran gilt es zu arbeiten?

Theresa Schafzahl: „Zusammengefasst waren die zwei Jahre eine unglaubliche Erfahrung. Einmal professionell meinen Sport ausüben zu können war natürlich immer mein Traum. Die besten Dinge dabei waren mit den besten Spielerinnen der Welt zusammenspielen zu können, in vollen Hallen, und rundherum in einem professionellen Umfeld zu sein. Wirklich große negative Punkte gabs eigentlich noch nicht. Natürlich ist die Liga noch jung und nicht alles perfekt. aber im Großen und Ganzen hat alles gut gepasst.“

Wie stolz macht es dich, auch künftig Teil des Teams und der PWHL zu sein?

Theresa Schafzahl: „Es bedeutet mir viel, eine der besten Spielerinnen der Welt zu sein. Deswegen macht es mich stolz.“

Wie sieht deine Rolle im Team aus? Wie würdest du diese beschreiben?

Theresa Schafzahl: „Ich bin, glaube ich, eine sehr vielseitige Spielerin, die hoffentlich in allen Spielsituationen dem Team helfen kann. Mittlerweile bin ich schon eine der Spielerinnen, die am längsten beim Team dabei ist, daher nehme ich mir auch vor, nächste Saison einen Schritt zu machen um eine Führungsspielerin zu werden.“

Welche Ziele steckst du dir für das kommende Jahr? Sowohl in der Liga als auch im Nationalteam?

Theresa Schafzahl: „In der Liga, mehr Akzente offensiv setzen zu können und mit dem Team die Meisterschaft zu gewinnen. Mit dem Nationalteam steht natürlich ein gutes absolvieren unserer ersten WM in der Top Division an erster Stelle um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Wie beurteilst du die Entwicklung in der PWHL?

Theresa Schafzahl: „Im Großen und Ganzen gut. Das Interesse an der Liga wächst meiner Einschätzung nach stetig weiter. Auch das Umfeld für die Spielerinnen hat sich vom ersten zum zweiten Jahr noch weiterentwickelt. Interessant wird es nächste Saison sein zu sehen, wie sich die Erweiterung der Liga um zwei Teams entwickelt.“

Siehst du dich und Anna als Türöffner für weitere heimische Talente in der Liga?

Theresa Schafzahl: „Ja, glaube ich schon. Prinzipiell finde ich es sehr wichtig, dass auch Spielerinnen wie wir aus Österreich oder aus Frankreich in der Liga dabei sind, deren Nationalteams nicht immer in der Top Division bei der WM stehen. Dadurch sehen die Liga Funktionäre und Trainer/innen, das auch in diesen Ländern sehr viel Talent vorhanden ist.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV