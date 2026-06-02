„The Wall“ Benjamin Dirksen bleibt ein Luchs

Lauterbach. (PM Luchse) Der Torhüter der Saison 2025/2026 der Regionalliga Ost bleibt den Lauterbacher Luchsen erhalten.

Mit Benjamin Dirksen können die Vogelsberger auch in der kommenden Spielzeit auf einen starken Rückhalt bauen. Der 37-jährige Schlussmann geht damit bereits in seine dritte Saison im Luchse-Trikot.

Seit seinem Wechsel nach Lauterbach im Jahr 2024 überzeugt Benni mit starken Leistungen, seiner enormen Erfahrung und seiner Ruhe zwischen den Pfosten. Der gebürtige Gummersbacher bringt reichlich Oberliga-Erfahrung mit und zeigte auch in der vergangenen Saison immer wieder, warum er zu den besten Torhütern der Regionalliga gehört. Mit seiner souveränen Ausstrahlung gibt er der Defensive Stabilität und ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Mannschaft.

Doch nicht nur auf dem Eis ist Benjamin ein Gewinn für die Luchse. Als erfahrener Führungsspieler steht er besonders den jungen Spielern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und ist innerhalb des Teams eine wichtige Bezugsperson.

Zu seiner Vertragsverlängerung sagt Dirksen: „Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr in Lauterbach zu spielen. Nach der erfolgreichen letzten Saison musste ich nicht lange überlegen. Ich bin mir sicher, dass uns die Fans und die Menschen rund um den Verein weiterhin so gut unterstützen wie in den vergangenen Jahren. Wir sehen uns im September!“