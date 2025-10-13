TEV zeigt anderes Gesicht

Miesbach. (PM TEV) Rund 450 Zuschauer besuchten den Auftakt des TEV Miesbach gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm und sahen ein packendes und schnelles Bayernligaspiel, in dem der TEV auf den Punkt genau perfekt vorbereitet war.

Einzig die Chancenverwertung war an diesem Abend noch sehr ausbaufähig und verhinderte einen deutlicheren Sieg.

Aber der Reihe nach: Die Fans im Stadion waren etwas überrascht, als beim Einlauf des TEV Philip Lehr fehlte. Dieser musste nach dem Aufwärmen angeschlagen passen, und für ihn rückte Timon Ewert ins Tor, der in seiner gewohnten Manier die Ruhe in Person ausstrahlte und später auch höchst verdient zum „Man of the Match“ gewählt wurde. Angepeitscht vom lautstarken Fanclub agierte der TEV ab der ersten Minute druckvoll und aggressiv. Im ersten Überzahlspiel drückte der TEV auf das 1:0, doch auch David Heckenberger erwischte im Ulmer Tor einen Glanztag. Mit einem deutlichen Chancenplus für den TEV ging es beim Stand von 0:0 in die erste Pause.

Auch den Mittelabschnitt prägten die Weiß-Roten, doch die Gäste blieben bei Kontern immer wieder gefährlich. In der 34. Minute tankte sich dann Dominik Synek durch und ließ Ewert keine Chance – 0:1 für Ulm. Der TEV erhöhte aber sofort wieder den Druck, und die Fans wurden in der 40. Minute mit dem Tor zum Ausgleich durch Felix Feuerreiter erlöst, der einen Abpraller von der Bande nach einem Schuss von Matej Pekr mit voller Willenskraft zum 1:1 über die Linie brachte.

Im Schlussabschnitt brachte die gleiche Kombination früh die Miesbacher Führung: Pekr schoss von außen, und den Rebound bugsierte Feuerreiter zur 2:1-Führung in die Maschen. Ekstase brach zum ersten Mal in der neuen Spielzeit im Miesbacher Eisstadion aus. In der Schlussphase kam Ulm noch einmal gefährlich auf, doch die Miesbacher Abwehr stand wie ein Bollwerk – gestützt auf den überragenden Timon Ewert – und so verteidigte der TEV souverän die Führung über die Zeit und feierte einen perfekten Auftakt.

Weiter geht es am kommenden Freitag um 20 Uhr zu Hause gegen den EC Pfaffenhofen. Am Blaulichttag haben dabei alle ehrenamtlichen Blaulichtorganisationen wie z. B. Feuerwehr und THW nach vorheriger Anmeldung freien Eintritt. Alle Infos dazu findet man auf den Social-Media-Kanälen des TEV Miesbach.

Stenogramm:TEV Miesbach – Devils Ulm/Neu-Ulm 2:1 (0:0 / 1:1 / 1:0)

Zuschauer: 433

Tore:

0:1 Synek (34.Min) – Assist: Rieger

1:1 Feuerreiter (40.Min) – Assists: Pekr, Pretnar

2:1 Feuerreiter (45.Min) – Assist: Pekr, Asselin

Strafen:

TEV Miesbach: 8 Minuten

Devils Ulm/Neu-Ulm: 8 Minuten

Best Player TEV: Timon Ewert

Best Player Devils: David Heckenberger

