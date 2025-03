TEV wird fÃ¼r seinen groÃŸen Aufwand nicht belohnt – Erding gewinnt auch Spiel 3

Miesbach. (PM TEV) Mit einem 2-0 Serienrückstand reiste der TEV am Dienstagabend nach Erding zum dritten Spiel der Best-of-7 Serie.

Nicht mit dabei war Benedikt Pölt, dafür gab überraschend Nikolaus „Niki“ Meier sein Comeback beim TEV.

Der TEV arbeitete ab der ersten Sekunde hart, fuhr jeden Check zu Ende und man überraschte damit die Gladiators. Die härtere Spielweise zeigte Wirkung und der TEV kam gut in die Partie, zwar hatte Erding durch zwei Einzelaktionen im ersten Abschnitt durch Florian Zimmermann gute Möglichkeiten auf ein Tor, doch diese entschärfte ein erneut bärenstarker Philip Lehr souverän. In der 13. Spielminute durften dann die knapp 80 mitgereisten TEV-Fans jubeln. Aziz Ehliz staubte vor dem Tor zur Führung ab. Auch in der Folge war es eine offene Partie.

Eine Schlüsselszene der Partie war dann der Ausgleich in der 26. Minute durch Maximilian Forster. Zuvor hatte der Torschütze nämlich klar und deutlich TEV-Torhüter Philip Lehr behindert. Der Ausgleichstreffer fiel in einer Phase, in der der TEV optisch leicht überlegen war und auch in der Folge war der TEV drauf und dran wieder in Führung zu gehen. Doch dann kam das Powerbreak und Thomas Daffner scheint dort die richtigen Worte gefunden zu haben, denn der Rest des Drittel gehörte ganz deutlich den Hausherren. Der TEV verteidigte mit viel Herz und Leidenschaft, doch nach einem Traumpass von Zimmermann war Marco Deubler vor dem Tor frei und traf in der 33.Minute zum 2:1. Für den TEV gab es jetzt wenig Entlastung und daraus resultierte in der 40. Minute das 3:1 durch Cheyne Matheson.

Im Schlussdrittel rannte der TEV unermüdlich an, doch Erding spielte es taktisch klug und brachte die Scheiben raus aus der Gefahrenzone und lauerte auf Konter. Zwei solcher Konter sorgten dann in der 56. Minute, als der TEV bereits alles riskierte, für die Entscheidung und Forster und Matheson erhöhten binnen 17 Sekunden auf 5:1. Für Lehr kam nochmals Timon Ewert ins TEV-Tor.

Am Ende siegten die Gladiators in einer offenen Partie etwas zu deutlich, feierten aber nichts desto trotz den nicht ganz unverdienten dritten Sieg.

Für das Weiterkommen benötigt man allerdings vier Siege und der TEV wird am Freitag um 20 Uhr im heimischen Stadion alles daran setzen nochmals in der Serie zurückzukommen. Mit den heimischen Fans im Rücken soll der erste Sieg in der Serie gefeiert werden.

