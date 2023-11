TEV will zurÃ¼ck in die Erfolgsspur finden

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Ein ernüchterndes Wochenende erlebte der TEV in der letzten Woche und man holte weder gegen den HC Landsberg noch...

Miesbach. (PM TEV) Ein ernüchterndes Wochenende erlebte der TEV in der letzten Woche und man holte weder gegen den HC Landsberg noch dem ESC Kempten Punkte und rutschte damit auf Tabellenplatz 7 ab.

Die beiden Niederlagen waren auch den vielen Ausfällen bei der Mannschaft von Trainer Zdenek Travnicek geschuldet. Nichtsdestotrotz heißt es nun nach vorneschauen, denn so wartet am Freitag gleich das schwierige Heimderby gegen den EHC Klostersee und am Sonntag die Auswärtspartie bei der EA Schongau.

Insbesondere auf das Derby gegen den EHC Klostersee dürfen sich die Eishockeyliebhaber im Landkreis freuen, denn das Spiel verspricht Spannung, Leidenschaft, hochklassiges Bayernligaeishockey und eine tolle Kulisse im Miesbacher Eisstadion. Spielbeginn ist wie gewohnt um 20 Uhr. Im Gegnercheck hat Jürgen Bretschneider die Rivalen aus Klostersee genauer unter die Lupe genommen.

Gegnercheck von Jürgen Bretschneider:

Die Saison 2022/2023 war für den EHC Klostersee überraschend nach der Hauptrunde zu Ende. Die Playdown-Serie „best of seven“ um den Klassenerhalt in der Oberliga Süd wurde abgesagt, da sich der HC Landsberg aus der Oberliga zurückzog und somit als sportlicher Absteiger feststand. Nachdem am grünen Tisch feststehenden sportlichen Klassenerhalt, stellte die vorgeschriebene Wirtschaftslichkeitsprüfung für den EHC eine nicht zu stemmende Hürde dar. Die Grafinger kommunizierten gegenüber dem Deutschen Eishockey Bund, dass der Etat für eine Teilnahme an der Oberliga Süd nicht ausreicht und kontaktierten den Bayerischen Eissportverband mit dem Wunsch auf Eingliederung auf Landesebene. Diesem Wunsch wurde entsprochen und so kommt es wieder zu einem Kräftemessen mit einem alten Wegbegleiter. Ein besonderer Gruß gilt Florian Gaschke und Johannes Kroner die schon für unseren TEV auf Punktejagd waren.

Der EHC Klostersee konnte als Nachfolger für Dominik Quinlan, der nach sieben Jahren an der Bande die Position des sportlichen Leiters übernimmt, Gert Acker und Florian Engel als Trainer-Tandem präsentieren. Mit Kelvin Walz (Yétis du Mont-Blanc) und Marek Haloda (ESC Geretsried) wurden die beiden Kontigentstellen neu besetzt.

Einen gelungenen Testspiel-Einstand gab es gegen den TSV Erding. Die neu zusammengestellte Grafinger Mannschaft konnte sich mit 7:4 durchsetzen. Gegen den HC Gherdeina aus Südtirol unterlagen die Grafinger mit 3:4. Es folgte das Rückspiel beim TSV Erding. Gegen die kompletten und hochmotivierten Gastgeber unterlagen die personell dezimierten Grafinger mit 10:1. Auf heimischen Eis unterlag der EHC den Pinguinen vom EHC Königsbrunn mit 2:5, ehe die Grafinger den EHC Waldkraiburg mit 9:2 besiegten. Auch im Rückspiel beim EHC Königsbrunn unterlag der EHC mit 2:1. Die Vorbereitung beendeten die Grafinger mit einem 6:3 Sieg gegen unseren TEV.

Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich die beiden letztjährigen Oberligisten zum Auftakt der Bayernliga in der Grafinger Wildbräu-Arena. Der EHC Klostersee sicherte sich mit einem 5:4 nach Verlängerung zwei Punkte gegen den HC Landsberg. Beim ersten Auswärtsspiel unterlag der EHC Klostersee beim TSV Erding mit 7:2. Gegen den ERSC Amberg reichten 60. Spielminuten nicht für eine Entscheidung. Die Grafinger gewannen, nach zuvor 65 abwechslungsreichen Minuten, mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen die Wild Lions.

In der heimischen Wildbräu-Arena gewann der EHC Klostersee gegen den EC Pfaffenhofen mit 4:2, ehe auswärts bei den Mighty Dogs in Schweinfurt ein 4:6 Sieg bejubelt werden konnte.

Mit einem Punkt im Gepäck ging´s für den EHC Klostersee aus dem Allgäu zurück. Beim ESC Kempten unterlagen die Rot-Weißen nach sehr intensiv und temporeich geführten 60 Spielminuten plus Overtime nach Penaltyschießen mit 3:2.

Hart kämpfen und vor allem viel Geduld mitbringen musste der EHC beim verdienten 6:3 Heimsieg gegen den ESV Buchloe. Zwei Spielabschnitte lang dominierte beiderseits die Defensivarbeit, bevor es in den letzten 20 Spielminuten doch noch relativ torreich abging.

Kelvin Walz führt mit 15 Punkten (4 Tore / 11 Assists) die interne Scorerwertung vor Marek Haloda mit 12 Punkten (2 Tore / 10 Assists) und Marc Bosecker mit 11 Punkten (4 Tore / 6 Assists) an.

Nach 7 Spieltagen belegt der EHC Klostersee mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 29:26 den 5. Tabellenplatz.

Zum Überraschungsteam der Vorsaison reist der TEV dann am Sonntag. Um 17.30 Uhr sind die Rot-Weißen am Lech zu Gast bei der EA Schongau. Die Schongauer stehen aktuell mit 9 Punkten auf dem 10.Tabellenplatz und haben damit zwei Punkte weniger als der TEV. Die Formkurve zeigte bei den Mamuts, die einige schmerzhafte Abgänge in der Sommerpause hinnehmen mussten, zuletzt nach oben. Allen voran der Abgang ihres Top-Verteidigers Daniel Holzmann zum EC Peiting tut den Mammuts weh, denn Holzmann gehörte trotz seiner Verteidigerrolle zu den Topscorern der Mammuts. Zudem verließen mit Samy Pare und Ryan Murphy beide Kontigentspieler den Verein. Sie wurden ersetzt den Kanadier Mathieu Newcomb und dem Finnen Ville Saloranta. Der Kader der EA ist in der neuen Saison deutlich breiter und so schlossen sich zahlreiche junge Talente aus der Region den Mammuts an, die mit Stefan Roth zudem einen neuen Trainer hinter der Bande stehen haben. Bereits früh in der Saison verletzte sich Torwart Daniel Blankenburg und die Verantwortlichen in Schongau reagierten auf den Ausfall und verpflichteten mit Xaver Nagel einen jungen Torwart vom SC Riessersee. Der TEV ist gewarnt vor den Mammuts, so war es in Schongau noch nie einfach zu spielen und man wird von Anfang an eine konzentrierte Leistung abrufen müssen um Punkte vom Lech mitnehmen zu können. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.

Kaderupdate:

Weiterhin fehlen werden Trainer Zdenek Travnicek Johannes Bacher (Unterkörper) und Matthias Bergmann (krank). Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einstaz von Patrick Asselin und Nick Endress, letzterer könnte womöglich am Wochenende sein Comeback geben. Wieder mit im Kader ist Benedikt Dietrich.

Trikottag

Beim TEV Miesbach steht der erste Eventspieltag der noch jungen Saison an! Zum Heimspiel gegen den EHC Klostersee werden wir einen Trikottag ausrichten.

Der EHC Klostersee ist seit dieser Saison zurück in der Bayernliga und gilt als einer der Mitfavoriten um die Meisterschaft. Im Testspiel gegen unseren TEV bewiesen sie bereits ihre Stärke und gingen mit 6:3 als Sieger vom Eis. Damit unsere Rot-Weißen wenn es Punkte geht, selbst jubeln können, braucht es die Unterstützung der Fans. Unsere Gäste werden mit einem Bus und mindestens 150 Fans die Reise nach Miesbach antreten. So ist auch das TEV-Publikum erneut gefragt.

Für besonders gute Stimmung haben wir uns etwas einfallen lassen: Jeder Fan, der zur Neuauflage des Bayernliga-Finals 2022 mit einem roten, weißen oder rot-weißen (Eishockey-)Trikot erscheint, erhält einen Gutschein für ein Getränk seiner Wahl am Kiosk. Solltet ihr noch kein Trikot haben oder allgemein Interesse an einem neuen Jersey haben, gibt´s bis zum 10. November eine besondere Rabattaktion im Fanshop. Alle Trikotbestellungen, die bis zum Spielbeginn eingehen, sind um 20% rabattiert. Mit der Bestellbestätigung erhaltet ihr im Spiel gegen Klostersee ebenfalls einen Gutschein für ein Freigetränk.

Trikotbestellungen sind per Mail an antonia.fuchs@tev-miesbach.de oder am Sonntag beim Fanshop möglich. Lasst uns das Stadion rot-weiß einfärben!

Benefizspiel für Anian:

Die Spendenaktion zugunsten Anian Geratsdorfers wird natürlich auch vom TEV Miesbach tatkräftig unterstützt. So wird Anian neben diversen Spendenaktionen an den Heim-Spieltagen auch auf den Warm-Up-Trikots symbolisch einen wichtigen Platz einnehmen. Zudem wird am 21.11. ab 19.28 Uhr ein Benefizspiel im Eisstadion Miesbach ausgerichtet, dessen Einnahmen vollständig auf das Spendenkonto der Aktion „Gemeinsam für Anian“ fließen werden.

Als Kind des Vereins spielte Anian Geratsdorfer fast ausschließlich für den TEV. Das kleine Wort „fast“ ermöglicht die Geschichte rund um das Benefizspiel: Die aktuelle erste Mannschaft des TEV Miesbach wird gegen die Mannschaft der Tölzer Löwen aus der Spielzeit 2016/17 antreten. In dieser Saison spielte Anian für die Schwarz-Gelben und hatte am Ende sogar eine wichtige Rolle in den Playoffs, die zum Tölzer Aufstieg in die DEL2 führte.

Axel Kammerer, aktueller Löwen-Trainer und auch Coach der 16/17er-Mannschaft, trommelte sein Team in den letzten Wochen zusammen. So können sich alle Zuschauer auf Größen des deutschen Eishockeys wie Klaus Kathan oder Markus Janka freuen. Die speziell angefertigten Trikots des Tölzer Mannschaft werden im Nachhinein ebenfalls zugunsten der Spendenaktion versteigert. Vielen Dank an dieser Stelle an die Sponsoren Trachten Jäger, Jailhouse Bad Tölz, Auto Eder, Tom´s Hockeyshop und Bavatria Consult, die sich Werbeflächen auf dem Trikot gesichert haben. Über weitere Aktionen informieren wir zeitnah.

Tickets für das Spiel werden für 10€ (Stehplatz) und 15€ (Sitzplatz) zu erwerben sein. Der Online-Vorverkauf wird aktuell eingerichtet. Sicher wird es beim TEV-Heimspiel am Freitag, den 10.11. einen Vorverkauf geben. Kommt für den guten Zweck ins Stadion und genießt Top-Eishockey in lockerer Atmosphäre. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Kader Bad Tölz:

Markus Janka, Michael Boehm

Christian Kolacny, Thomas Schenkel, Tom Horschel, Josef Frank, Christian Urban, Marinus Reiter

Florian Strobl, Franz Mangold, Johannes Sedlmayr, Christoph Fischhaber, Daniel Merl, Dennis Endraß, Klaus Kathan, Maximilian Hörmann, Stefan Reiter, Dominik Walleitner, Niko Fissekis, Julian Kornelli

