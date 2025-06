TEV: Wichtiger LeistungstrÃ¤ger bleibt seinem Heimatverein treu

Miesbach. (PM TEV) Herzblut, Kampfgeist und Leidenschaft sind die Stichworte die in der knapp 100-jährigen Vereinsgeschichte oft als Miesbacher Tugenden genannt werden.

Einer, der diese Tugenden in fast jedem Spiel umsetzt und vorlebt, ist Michael Grabmaier und auch in der kommenden Saison wird der 26-jährige Publikumsliebling wieder für seinen Heimatverein stürmen.

Michael lernte das Schlittschuhfahren in seiner Heimatstadt und durchlief die ersten Nachwuchsmannschaften beim TEV, ehe er später den Sprung in die Schüler-Bundesliga-Mannschaft der Tölzer Löwen schaffte, mit denen er deutscher Schülermeister wurde. Über die DNL-Mannschaft gelang der Sprung in die DEL2 bei den Tölzer Löwen. Parallel wurde Grabmaier für die U-Nationalmannschaften des DEB nominiert. Aus beruflichen Gründen wechselte Grabmaier, der neben dem Eishockey die familienbetriebene Bäckerei leitet, 2018 zurück zu seinem Heimatverein. In den vergangenen Jahren absolvierte er 260 Spiele für den TEV und erzielte dabei 45 Tore und 118 Assists.

Der TEV freut sich, dass Michael auch in der kommenden Saison für den TEV aufläuft und wünscht ihm eine gute Saison 2025/2026.

Dauerkartenverkauf startet an der JHV

Am heutigen Mittwoch findet um 19.28 Uhr in Leo’s Stadiongaststätte die JHV des TEV’s statt. Neben den Berichten aus dem Verein und der turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstandes gibt es dann auch die Möglichkeit Dauerkarten für die neue Saison vorzubestellen.

Des weiteren wird der TEV seinen zweiten Neuzugang aus der Oberliga für die kommende Saison präsentieren.

