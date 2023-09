TEV verschlÃ¤ft erstes Drittel in FÃ¼ssen

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Mit zahlreichen Ausfällen reiste der TEV am Freitagabend zum vierten Vorbereitungsspiel zum EV Füssen. Im Tor begann erneut Timon...

Artikel anhören Artikel anhören

Miesbach. (PM TEV) Mit zahlreichen Ausfällen reiste der TEV am Freitagabend zum vierten Vorbereitungsspiel zum EV Füssen. Im Tor begann erneut Timon Ewert.

Einen denkbaren unglücklichen Start erwischte der TEV dabei. Nach zwei Minuten ging Füssen durch ein eigen Tor in Führung. Torschütze war Julian Straub, der in der 12.Minute auch zum 2:0 für die Hausherren traf. Der TEV ließ im ersten Abschnitt zu viele Konter zu, wodurch Füssen immer wieder zu Chancen kam. Auf der Gegenseite hatte der TEV auch durch Konter immer wieder die Chance auf einen Treffer. Den Schlusspunkt des ersten Abschnitts setzte aber wieder der EVF. Philippe Bureau-Blais bekam zu viel Platz im Slot und traf eine Minute vor der Pause unbedrängt zum 3:0.

Im zweiten Drittel trat der TEV dann kompakter auf und kam besser in die Partie und erspielte sich ein Übergewicht, woraus letztendlich der verdiente Anschlusstreffer durch Bohumil Slavicek resultierte. In der Folge hatte der TEV zahlreiche Chancen und vergab unter anderem einen Zwei auf Null Konter. Kurz vor der Pause hatte aber Füssen die große Chance auf das 4:1 per Penalty. Timon Ewert hielt den Versuch von Leon Sivic aber souverän.

Kurios begann der Schlussabschnitt. Ein Füssener Spieler scheiterte bei einem Konter am Schoner von Timon Ewert, doch die Schiedrichter entschieden zunächst auf Tor. Nach kurzer Absprache wurde der Treffer richtigerweise aber zurückgenommen. Danach entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Es fiel aber nur noch ein Tor und dass wieder für die Hausherren durch Marco Deubler in der letzten Minute.

Für den TEV geht es nun am Sonntag weiter mit dem Heimspiel um 18 Uhr gegen den ERSC Ottobrunn.

EV Füssen – TEV Miesbach 4:1 (3:0/0:1/1:0)

Tor TEV: Slavicek

Tore Füssen: Straub (2), Bureau-Blais, Deubler

5130 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten