TEV verliert trotz ChancenÃ¼bergewicht â€“ Spiel 3 geht an Erding

Miesbach. (PM TEV) Nach den bereits zwei gespielten Halbfinalspielen, welche beide hartumkämpft und hochdramatisch waren, ging es für den TEV am Dienstagabend zu Spiel 3 nach Erding.

Die Gladiators hatten im Vergleich zu Sonntag zahlreiche Rückkehrer. Beim TEV war die Personalsituation weiter angespannt, weshalb man kurzfristig Nikolaus Meier für die Abwehr reaktivierte. Trainer Michael Baindl tauschte auch im Tor und Timon Ewert bekam wieder den Vorzug.

Anders als wie beim letzten Spiel in Erding war es dieses Mal der TEV der stark aus der Kabine kam und bereits nach 16 Sekunden das erste Mal alleine vor Gladiators Torwart Christoph Schedlbauer auftauchte, aber Felix Feuerreiter wurde durch ein Foul entscheidend gestört und es gab Überzahl für den TEV. Dort sollte allerdings kein Treffer fallen. Der TEV erarbeitete sich weiter Chance um Chance, aber man scheiterte im Abschluss. Erst in der 11.Spielminute fiel dann der verdiente Führungstreffer für den TEV. Bei 4 gegen 4 erahnte Thomas März die Konterchance und war dann einen Schritt schneller als Christoph Schedlbauer. Er legte die Scheibe am Gladiators Schlussmann vorbei und schob sie locker zum 0:1 für den TEV ein. Damit entbrannt natürlich Jubel bei den rund 150 mitgereisten Miesbacher Fans. Im Anschluss gab es einige Strafzeiten gegen den TEV und man musste eine sehr lange 5 gegen 3 Unterzahlsituation überstehen, bei welcher man mit viel Kampf und Leidenschaft erfolgreich einen Gegentreffer vermeiden konnte. Kurz nach Ablauf der beiden Strafen konterten die Erdinger den TEV aber aus und Tomas Plihal traf in der 16.Spielminute zum 1:1. Der TEV zeigte sich aber nicht geschockt, aber man schaffte es nicht die Chancen in Tore umzumünzen und so blieb es bei 1:1.

Im zweiten Abschnitt war der TEV weiter überlegen, aber auch Erding kam besser ins Spiel. In Überzahl war es Kapitän Johannes Bacher der in der 32.Spielminute mit einem Schuss von der blauen Linie den TEV wieder in Führung brachte. Im Anschluss gab es erneut zwei TEV Strafzeiten hintereinander und man musste erneut mit zwei Mann weniger verteidigen. Dieses Mal fand Erding die Lücke und Philipp Michl traf in der 34.Spielminute mit einem Direktschlagschuss zum 2:2. Eine Minute vor dem Ende des zweiten Drittels ging dann Erding zum ersten Mal in Führung. Erik Modlmayr schloss ein Solo zum 3:2 ab.

Der TEV versuchte im Schlussabschnitt noch einmal alles um zum Ausgleich zu kommen, doch die Erdinger Abwehr stand sehr kompakt und ließ kaum Chancen zu und in der 54.Spielminute nutzte Mark Waldhausen seine Möglichkeit, als er zu viel Platz im TEV Drittel bekam, zum 4:2. Der TEV gab sich aber weiter nicht auf und die Partie wurde hektischer und es gab zahlreiche Strafen auf beiden Seiten. Zwei Minuten vor dem Ende wurde dieser Kampfgeist belohnt. Felix Feuerreiter erkämpfte sich mit einem Hechtsprung die Scheibe, zog ab und die Scheibe sprang von Schedlbauer zum 3:4 über die Linie. Nach einer weiteren Strafe gegen Erding zog Trainer Michael Baindl seinen Torhüter und der TEV setzte bei 5 gegen 3 Überzahl alles daran den Ausgleich zu erzielen, doch der Puck wollte nicht über Linie. So kam es, dass sich Erding die Scheibe eroberte und sieben Sekunden vor Ende durch Michael Franz das 5:3 fiel. Danach folgten unschöne Szenen und es flogen zahlreiche Bierbecher aufs Eis und auch in Richtung der Miesbacher Spieler und Spielerbank. Diese Aktion erhitzte die Gemüter noch weiter und auf dem Weg in die Kabine wurden die Miesbacher Spieler weiterbepöbelt und zum Teil sogar bespuckt.

Durch den Sieg führt Erding nun mit 2:1 in der Best-of-five Serie und somit muss der TEV am Freitag sein Heimspiel gewinnen um die Chance aufs Finale aufrecht zu erhalten. Aufgrund des zu erwartenden hohen Andrangs empfehlen wir unseren Online-Ticketshop zu nutzen und euch frühzeitig mit Karten einzudecken. Zudem wird es am Donnerstag von 16 – 17 Uhr einen Kartenvorverkauf an der Abendkasse des MiaHelfnZam-Stadions geben. Es sind bereits über 400 Karten verkauft, schnell sein lohnt sich somit. Wer die Partie nicht im Stadion sehen kann, kann auf die Übertragung bei SpradeTV ausweichen. Dort wird dieses Mal Christoph Fetzer von MagentaSport als Co-Kommentator zu Gast sein und unser letztjähriger Kapitän Florian Feuerreiter steht als Experte in den Drittelpausen parat. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Erding Gladiators – TEV Miesbach 5:3 (1:1/2:1/2:1)

Torfolge:

0:1 11.Min Thomas März 4-4;

1:1 16.Min Tomas Plihal (Krzizok);

1:2 32.Min Johannes Bacher (Slavicek, Asselin) 5-4PP;

2:2 34.Min Philipp Michl (Rukajärvi, Waldhausen) 5-3PP;

3:2 39.Min Erik Modlmayr (M. Franz, Busch);

4:2 54.Min Mark Waldhausen (Trox);

4:3 58.Min Felix Feuerreiter 4-4;

5:3 60.Min Michael Franz

Zuschauer: 1393

Strafen: TSV 24 – TEV 22

