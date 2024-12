TEV verliert hochklassiges Spiel in Erding

Miesbach. (PM TEV) Erding gegen Miesbach – dieses Duell steht seit Jahren für hochklassiges Eishockey in der Bayernliga und auch am Freitag wurden die...

Miesbach. (PM TEV) Erding gegen Miesbach – dieses Duell steht seit Jahren für hochklassiges Eishockey in der Bayernliga und auch am Freitag wurden die rund 900 Zuschauer in der Stadtwerke Erding Arena nicht enttäuscht.

Der TEV startete unverändert im Vergleich zum Sonntag in die Partie. Einzig auf Timon Ewert musste Peter Kathan verzichten,, da er angeschlagen fehlte.

Der TEV begann aber stark und ging direkt mit dem ersten Angriff in Führung. Kurt Sonne tankte sich durch und versenkte die Scheibe trocken im Winkel. Erding zeigte sich aber wenig geschockt und glich in der dritten Minute in Überzahl durch Cheyne Matheson aus. Der TEV drückte aber weiter aufs Gaspedal und nach sechs Minuten erwischte Petr Gulda den Erdinger Torwart Leon Meder auf dem falschen Fuß und traf zur erneuten Führung. In der 10.Minute fiel dann wohl der schönste Treffer des Abends. Nach einem sehenswerten Aufbau des TEV’s war Patrick Asselin auf dem Flügel frei und traf zum 1:3. Erding gelang aber wieder eine schnelle Antwort und nach dem Treffer von Sebastian Busch stand es nach zwölf Minuten bereits 2:3. Den Schlusspunkt eines wilden ersten Drittels setzte Michael Grabmaier, der vom Bully weg ins Erdinger Drittel eindrang und die Scheibe in der 19.Minute im Tor versenkte.

Auch im Mittelabschnitt durften zunächst die rund 30 mitgereisten TEV Fans jubeln. In Unterzahl tankte sich Asselin durch und traf zum 2:5 nach 23 Sekunden. Im Anschluss hatte Jakub Bitomsky noch die Chance auf 2:6 zu stellen, er scheiterte aber bei seinem Alleingang. Statt der Vorentscheidung kam nun jedoch immer mehr der Gladiators Zug ins Rollen. Zwei Überzahltore und ein Shorthander durch Florian Zimmermann, Mark Waldhausen und Elia Ostwald sorgten dafür, dass die Partie nach 40 Minuten wieder ausgeglichen war.

Im Schlussabschnitt war es ein Spiel auf Messersschneide und Philip Lehr im TEV Tor zeigte zahlreiche starke Paraden. Der Lucky Punch gelang dann aber den Gladiators. Nach einem Scheibenverlust im eigenen Drittel stimmte beim TEV in der 51.Minute die Zuordnung nicht und Maximilian Forster traf zum 6:5. Der TEV warf nun alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich, doch in der 59.Minute traf Elia Ostwald aus rund sechzig Metern ins verwaiste TEV Tor zum 7:5 Endstand.

Die Niederlage in Erding ist für den TEV sicherlich kein Beinbruch und die Mannschaft kann stolz auf die gezeigte Leistung sein, bei der man über sechzig aufopferungsvoll kämpfte. In den kommenden Wochen stehen für den TEV richtungsweisende Spiele im Kampf um direkte Playoffteilnahme an. Am Sonntag empfängt man den ESV Buchloe um 18 Uhr und bei diesem so wichtigen Spiel hofft der TEV auf die Unterstützung zahlreicher Zuschauer.

