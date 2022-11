TEV unterliegt in Pegnitz

Miesbach. (PM TEV) Am Sonntag ging es für den TEV nach Pegnitz. Der Tabellenviertzehnte hatte am Freitag seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der TEV war...

Miesbach. (PM TEV) Am Sonntag ging es für den TEV nach Pegnitz. Der Tabellenviertzehnte hatte am Freitag seinen ersten Saisonsieg gefeiert.

Der TEV war spielfrei, jedoch lichtete sich das Lazarett nicht weiter. Einzig wieder mit dabei war Maxi Meineke, dafür fehlt nun auch Florian Heiß verletzungsbedingt mehrere Wochen. Florian Feuerreiter half der Mannschaft wieder aus und im Tor startete Anian Geratsdorfer.

Im Pegnitzer Freiluftstadion waren es dann vorallem im ersten Drittel die erwartet schweren Verhältnisse mit denen der TEV zu kämpfen hatte. Bei Schneeregen lief die Scheibe nicht so gut und es war eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Jedoch waren es nur die Hausherren, die in der 13.Spielminute durch Leopold Trautmann in Führung gingen.

Mit dem zweiten Abschnitt war Trainer Michael Baindl garnicht zufrieden: „Wir haben nicht gekämpft und nicht als Mannschaft zusammengehalten, so kannst du nicht auftreten“, so Baindl nach der Partie. Die Hausherren nutzten dies zu zwei weiteren Treffer durch Stefan Hagen und Michael Breyer.

Im dritten Drittel kam der TEV durch den Treffer von Mäx Hüsken in der 41.Minute nochmal ran und probierte in der Folge alles um die Partie auszugleichen. Doch die Hausherren verteidigten mit viel Kampfgeist die Führung. „Pegnitz hat im letzten Drittel unglaublich gekämpft und zahlreiche Schüsse geblockt, sie wollten den Sieg heute mehr wie wir“, fand Michael Baindl Anerkennung für den Kampfgeist der Ice Dogs und so blieb es am Ende beim 3:1 für Pegnitz.

Trotz der Niederlage ist der TEV noch Tabellenführer und trifft am Freitag, den 25.11 zu Hause auf die Erding Gladiators. Spielbeginn ist um 20 Uhr im MiaHelfnZam-Stadion.

EV Pegnitz – TEV Miesbach 3:1 (1:0/2:0/0:1)

Torfolge:

1:0 13.Min Leopold Trautmann (Lindmeier, Holomek);

2:0 29.Min Stefan Hagen (Maschke);

3:0 33.Min Michael Breyer (Seibel, Gerstner);

3:1 41.Min Maximillian Hüsken (Nowak, Feuerreiter Fe.) 5-4PP;

Zuschauer: 209

Strafen: EVP 14 – TEV 10