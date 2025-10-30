Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
TEV Miesbach
TEV Miesbach

TEV und Christian Neuert gehen getrennte Wege!

30. Oktober 2025
Christian Neuert - © by Paolo Del Grosso
Miesbach. (PM TEV) Der TEV Miesbach muss künftig auf Christian Neuert verzichten.

Nach beruflichen und studiumstechnischen Veränderungen kam Neuert mit einem Wechselwunsch auf die TEV-Verantwortlichen zu. Beide Seiten hätten diesen Schritt gerne vermieden, leider war es aber unabdingbar.

Neuert wird sich zeitnah einem neuen Club anschließen, die Tür nach Miesbach bleibt aber geöffnet. „Wir werden mit Christian Neuert auch künftig in Kontakt bleiben. Leider sind uns zum jetzigen Zeitpunkt die Hände gebunden, wir hoffen aber, „Razor“ künftig wieder an der Schlierach begrüßen zu dürfen“, so Stefan Moser, Erster Vorstand beim TEV.

Auch Christian Neuert erklärt: „Ich wäre gerne beim TEV geblieben, leider ist die Situation nun so wie sie ist. Ich hatte in den letzten Jahren viel Spaß in Miesbach und wünsche dem Team nur das beste für die laufende Saison!“

Neuert kam in der laufenden Saison auf drei Vorlagen in fünf Spielen, absolvierte zuvor bereits 63 Spiele für den TEV und punktete in diesen 90 Mal. Der TEV bedankt sich bei „Razor“ für seinen Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die private und sportliche Zukunft!

