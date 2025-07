TEV-Torwartduo komplett

Miesbach. (PM TEV) Weiterhin Konstanz auf der Torwartposition herrscht beim TEV und Timon Ewert wird auch in der kommenden Saison das Torhüter Duo mit Philip Lehr bilden.

Der 34-Jährige geht damit in seine zehnte Saison beim TEV, nachdem er 2016 aus Germering gekommen war. In seiner ersten Saison hatte er gleich großen Anteil am Aufstieg in die Oberliga und auch in den folgenden Jahren war Timon stets ein wichtiger Teil der TEV Hintermannschaft.

Timon hütete bisher 161mal das TEV Tor und stand bereits über 250mal im Kader des TEV’s