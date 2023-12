TEV siegt klar in Pfaffenhofen

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Am zweiten Weihnachtsfeiertag ging es für den TEV zum EC Pfaffenhofen. Gegen das Schlusslicht musste Trainer Zdenek Travnicek kurzfristig...

Miesbach. (PM TEV) Am zweiten Weihnachtsfeiertag ging es für den TEV zum EC Pfaffenhofen.

Gegen das Schlusslicht musste Trainer Zdenek Travnicek kurzfristig auf den erkrankten Andreas Nowak verzichten. Im Tor begann Timon Ewert.

Das Weihnachtsessen hatte der TEV gut verdaut und man legte los wie die Feuerwehr und ging bereits nach 12 Sekunden durch Thomas März in Führung. In der Folge hatte der TEV mehrere Chancen die Führung auszubauen, doch es dauerte bis zur 15.Spielminute ehe Bohumil Slavicek das 0:2 erzielte. In Überzahl konnten die Hausherren in der 18.Spielminute dann durch David Felsöci auf 1:2 verkürzen.

Im zweiten Abschnitt übernahm der TEV dann komplett das Ruder und erhöhte zur Mitte der Partie durch Felix Feuerreiter und Matthias Bergmann in Überzahl auf 1:4. Matthias Bergmann bewies dann nur fünf Minuten später seine offensiv Qualitäten und baute die Führung in der 32.Spielminute auf 1:5 aus. 40 Sekunden vor der Pause gab es dann aber nochmals einen Hoffnungsschimmer für den ECP. Oliver Eckl erzielte das 2:5.

Der TEV ließ sich davon aber nicht beeindrucken und Sebastian Deml markierte in der 42.Spielminute das 2:6 in Überzahl. In der Folge plätscherte die Partie etwas vor sich dahin und es fiel zunächst kein weiterer Treffer mehr. In der 51.Spielminute machte dann Christian Neuert mit dem 2:7 den Deckel auf die Partie, welche der TEV von Beginn an dominierte. In den letzten neun Minuten hatte der TEV noch einige Möglichkeiten, aber ein weiterer Treffer sollte nicht mehr fallen und somit gewinnt der TEV mit 2:7 beim EC Pfaffenhofen.

Mit dem Sieg in Pfaffenhofen setzt sich der im vorderen Tabellendrittel fest und feiert den zweiten Sieg in Folge. Zum letzten Spiel im Jahr 2023 empfängt der TEV am Freitagabend um 20 Uhr den EV Dingolfing. Im Anschluss an das Spiel findet in der Stadiongaststätte eine Jahresabschlussfeier statt.