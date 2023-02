TEV sichert sich auf Torwartposition ab

Miesbach. (PM TEV) Der TEV reagiert vor den Playoffs auf den Ausfall von Stammtorhüter Anian Geratsdorfer und verpflichtet kurz vor Transferschluss mit dem 20-jährigen...

Miesbach. (PM TEV) Der TEV reagiert vor den Playoffs auf den Ausfall von Stammtorhüter Anian Geratsdorfer und verpflichtet kurz vor Transferschluss mit dem 20-jährigen Janik Engler einen weiteren Torhüter zur Absicherung.

Der in Ludwigsburg geborene Engler lernte das Eishockeyspielen in der Nachwuchsabteilung der Heilbronner Falken. Danach zog es ihn im U12 Alter weiter in die Nachwuchsschule der Mannheimer Jungadler, ehe er zur U16 der Starbulls Rosenheim stieß, mit denen er in der Saison 2017/18 deutscher U16 Meister wurde. 2019 erfolgte dann sein Wechsel in den Nachwuchs des EV Landshut, wo er diese Saison auch bereits neun Mal im Kader der DEL2 Mannschaft stand. Zudem kam er bereits einige Male per Förderlizenz in der Oberliga Süd bei den Passau Black Hawks zum Einsatz. Auf den TEV traf er mit den Passauern in der Vorbereitung und kam dort beim Spiel in Passau zum Einsatz. Der 1,70m große Linksfänger wird mit der Nummer 25 für den TEV auflaufen.

Der TEV heißt Janik herzlich willkommen und wünscht ihm alles Gute für seine Zeit beim TEV.

4423 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München