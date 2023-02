TEV ringt Kempten nieder

Miesbach. (PM TEV) Zum vierten Spiel in der Meisterrunde empfing der TEV am Freitagabend den ESC Kempten. Die Duelle gegen die Sharks waren in...

Miesbach. (PM TEV) Zum vierten Spiel in der Meisterrunde empfing der TEV am Freitagabend den ESC Kempten.

Die Duelle gegen die Sharks waren in dieser Saison bisher immer hart umkämpft, wobei der TEV zweimal als Sieger hervorging. Trainer Michael Baindl veränderte vor dem Spiel seine Reihen leicht und im TEV Tor feierte Janik Engler sein Debüt.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in die Partie, dabei hatte der TEV etwas mehr Spielanteile. Die Tore erzielten aber die Gäste aus dem Allgäu. In der vierten Minute wurde der Ex-TEV’ler Nicolas Oppenberger mit einem langen Pass auf die Reise Richtung TEV Tor geschickt und er behielt frei vor Engler die Nerven und traf zum 0:1. Danach war der TEV weiter spielbestimmend. Die Gäste mussten in der Folge eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Bei einer Chance des TEV’s verletzte sich Torhüter Jakob Nerb am Sprunggelenk und musste das Eis verlassen. Für ihn kam David Blaschta ins Tor des ESC. Die rund 20 mitgereisten Kemptner durften dann aber wieder Jubeln als Maximilian Schäffler zum 0:2 abstaubte. Damit ging es in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt startete der TEV wie die Feuerwehr. Nach einem individuellen Fehler in der Sharks Defensive war es Thomas März der in der 22.Spielminute zum 1:2 traf. Als dann kurz darauf gleich zwei Kemptner auf der Strafbank saßen war es Nick Endress, der für den TEV ausglich. Danach stand wieder Neuzugang Janik Engler im Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem Foul an einem ESC Spieler gab es Penalty für die Sharks. Engler blieb aber cool und entschärfte den Versuch von Oppenberger gekonnt und als gerade eine weitere Strafe der Sharks ablief, war es Felix Feuerreiter, der den TEV in der 31.Spielminute per Rückhandschuss mit 3:2 in Front brachte. In Überzahl glich dann der erfahrenste Spieler auf dem Eis, Eric Nadeau, die Partie wieder aus und traf in der 34.Spielminute zum 3:3. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, es sollte aber kein weiterer Treffer in der regulären Spielzeit mehr fallen. So ging die Partie in die Verlängerung.

Dort war es wie im ersten Spiel zwischen beiden Mannschaften im MiaHelfnZam-Stadion, Patrick Asselin, der die Partie entschied. Nach 35 Sekunden fälschte er einen Schuss von Matthias Bergmann entscheidend zum 4:3 ab.

Somit feierte der TEV nach den letzten beiden Niederlagen gegen Königsbrunn wieder einen Sieg und hat den zweiten Platz in der Meisterrunde A nun wieder in der eigenen Hand. Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Michael Baindl am Sonntag mit dem Rückspiel in Kempten. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr und die Partie wird auf SpradeTV übertragen. Für einen TEV’ler ist das Spiel in Kempten ein ganz besonderes, so wird Sebastian Deml am Sonntag zum 700.Mal das rot-weiße Trikot überziehen.

TEV Miesbach – ESC Kempten 4:3 n.V. (0:2/3:1/0:0/1:0)

Torfolge:

0:1 4.Min Nicolas Oppenberger (Seider);

0:2 14.Min Maximilian Schäffler (Grötzinger, Landerer);

1:2 22.Min Thomas März;

2:2 24.Min Nick Endress (Bergmann, Asselin) 5-3PP;

3:2 31.Min Felix Feuerreiter (Slavicek, Bergmann);

3:3 34.Min Eric Nadeau (Gosselin, Schwarz) 5-4PP;

4:3 61.Min Patrick Asselin (Bergmann, Endress);

Zuschauer: 393

Strafen: TEV 8 – ESC 10

Beste Spieler: Asselin – Nadeau

Sharks vom Pech verfolgt

ESC Kempten unterliegt dem TEV Miesbach nach starkem Spiel mit 4:3 nach Verlängerung

Kempten. (PM ESC) Wie nicht anders zu erwarten kamen die Hausherren mit ordentlich Dampf aus der Kabine und setzten sich ein ums andere Mal im Kemptener Drittel fest, ohne allerdings gute Chancen zu kreieren.

Die größte Chance hatte dagegen nach zwei Minuten Raphael Gosselin, völlig frei vor dem Tor scheiterte er am Schlussmann Janik Engler. Besser machte es eine Minute später Nikolas Oppenberger, von Mauro Seider mit einem Traumpass auf die Reise geschickt zog er allein auf und davon und erzielte die Führung für die Sharks. Kempten nun besser im Spiel, trotzdem blieb der TEV druckvoll und gefährlich. Schreckmoment dann zur Mitte des ersten Drittels, Jakob Nerb im Kemptener Tor musste verletzt vom Eis. Doch David Blaschta war sofort hellwach und entschärfte alle weiteren Chancen der Miesbacher im ersten Abschnitt. Auf der anderen Seite konnte Max Schäffler die Führung der Sharks aus dem Gewühl heraus sogar auf 0:2 ausbauen.

Miesbach kam wieder mit Druck aus der Kabine und nutzte nach nur einer Minute einen Scheibenverlust der Sharks zum Anschlusstreffer. Als gleich zwei Kemptener auf der Strafbank saßen dann der Ausgleich zum 2:2. Immer noch mit einem Mann in Unterzahl startete Nikolas Oppenberger alleine auf und davon und konnte nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Den verhängten Penalty brachte er dann leider nicht im Tor unter. Und quasi im Gegenzug die erstmalige Führung der Oberbayern. Doch Kempten ließ sich nicht beeindrucken und nutzte sein erstes Überzahlspiel zum 3:3 durch Eric Nadeau, der einen Abpraller nach einem Schuss von Raphael Gosselin über die Linie drückte. Das Spiel nun wieder offen mit Chancen auf beiden Seiten aber keinen Toren mehr vor dem Schlussabschnitt. Auch im letzten Drittel ein ausgeglichenes Spiel mit viel Tempo und Gelegenheiten für beide Teams, aber nichts zählbares mehr so dass die Verlängerung die Entscheidung bringen musste. Und hier war einmal mehr das Glück auf der Seite des Gegners. Matthias Bergmann schlenzte die Scheibe einfach mal aufs Tor und Patrick Asselin fälschte unhaltbar ab.

Harry Waibel war im großen und ganzen auch zufrieden mit seiner Mannschaft. Vieles wurde richtig gemacht, einzig im zweiten Drittel machte es man den Miesbachern bei den ersten beiden Treffern zu leicht. Kempten lieferte eine tolle Begegnung ab. Mit dem Primus der Vorrunde hatte man einen starken Gegner, kämpfte mit viel Herz und Einsatz, blockte Schüsse, fuhr Checks. Und nahm zumindest einen Punkt mit nach Hause. Es war wieder ein guter Schritt vorwärts der Hoffnung für die nächsten Spiele macht. Bereits am Sonntag gibt es die Chance Revanche zu nehmen wenn Miesbach in der ABW Arena antritt

