TEV reist am Freitag zum Derby und empfÃ¤ngt am Sonntag Schweinfurt

Miesbach. (PM TEV) Nach dem Auftaktsieg gegen den EC Pfaffenhofen kommt die Bayernliga an diesem Wochenende so richtig in Schwung und man geht in den normalen Spielrhythmus mit zwei Partien pro Woche über.

Dabei trifft der TEV am Freitag um 19.30 Uhr auswärts auf den ESC Geretsried.

Bereits in der Vorbereitung kam es zu diesem Duell, welches der TEV mit 7:5 für sich entschied. Überragender Mann war dabei Felix Feuerreiter, der drei Treffer erzielen konnte. Auf zahlreiche bekannte Gesichter trifft man beim ESC, so trugen Stephan Englbrecht, Josef Reiter, Mäx Hüsken, Alexander Thyroff und Stefano Rizzo bereits das TEV Trikot und zählen auch zu den Leistungsträgern beim ESC. Dazu kommen die beiden Kontigentspieler Tyler Wiseman und Jakub Rezac, sowie der mittlerweile mit deutschem Pass spielende Ondrej Horvath, der im Vorbereitungsspiel fehlte und für zusätzliche Offensivpower bei den River Rats sorgen dürfte. Den Auftakt in die neue Saison verloren die River Rats deutlich mit 8:3 in Peißenberg, wo man das erste Drittel bereits mit 6:2 abgeben musste. Somit werden die River Rats vor heimischen Publikum gewollt sein diese Auftaktniederlage wieder gutzumachen und es darf ein heißer Kampf im ersten Punktspielderby für den TEV erwartet werden. Die Partie in Geretsried wird nicht per Livestream übertragen.

Zwei Tage später empfängt der TEV dann um 18 Uhr den ERV Schweinfurt im heimischen Eisstadion. Die Mighty Dogs hat Jürgen Bretschneider im Gegnercheck genauer unter die Lupe genommen.

Gegnercheck von Jürgen Bretschneider:

Nach der Vorrunde 2022/2023 belegte der ERV mit 37 Punkten und einem Torverhältnis von 119:126 den 11. Tabellenplatz. In der folgenden Abstiegsrunde sicherte sich die Mighty Dogs mit 25 Punkten und 69:37 Toren den 1. Platz.

Das Team von Headcoach Andreas Kleider präsentierte 4 Neuzugänge. Tomas Cermak (TAG Salzgitter Icefighters), Tomas Kubalik (Morzine-Avoriaz), Daniel Herzog (Krefelder Pinguine U23) und Lennart Esche (Hammer Eisbären) schlossen sich den Mighty Dogs an. Insgesamt wurden 10 Abgänge vom ERV gemeldet (Semjon Bär, Dylan Hood, Joey und Jamie Akers, Joey Sides, Leon Hartl, Simon Knaup, Pascal Schäfer, Dennis Ostertag und Jona Schneider).

Im ersten Vorbereitungsspiel unterlagen die Mighty Dogs dem EHC Bayreuth mit 4:3 nach Penalty. Mit der gezeigten Leistung war der Headcoach Andreas Kleider zufrieden, da nur 3 Trainingseinheiten auf fremden Eis genutzt werden konnten.

Es folgten zwei Begegnungen gegen den EG Diez Limburg. Auf fremden Eis unterlag das Schweinfurter Team den Rockets mit 8:3.

Auch im Rückspiel im heimischen Icedom starteten die Mighty Dogs besser in die Partie. Die Treffer erzielten jedoch die Gäste aus Limburg. Nach 60. Minuten stand ein 1:6 auf der Anzeigentafel.

Dann stand das erste Derby an, der ERV empfing die Hawks aus Haßfurt. Im fast ausverkauften Icedom (1972 Zuschauer) starteten beide Teams hochmotiviert. Mit 4:5 mussten sich die Mighty Dogs geschlagen geben.

Nachdem man am Freitag nach dem ersten Drittel etwas den Faden verlor, waren die Mighty Dogs am Sonntag deutlich abgeklärter und stutzten mit starken Special-Teams den Hawks die Flügel. Mit einem klaren 0:8 konnten die Dogs die Heimfahrt nach Schweinfurt antreten.

Mit einem stark dezimierten Kader und einem neuen Try-Out Spieler, Marcel Weise, verloren die Mighty Dogs das Vorbereitungsspiel gegen den EV Pegnitz mit 3:4. Am Ende eines insgesamt zerfahrenen Spiels fehlte vor allem die Chancenverwertung und am Ende die Konzentration. Die Gäste nutzten ihre Chancen besser und gingen somit als Sieger vom Eis.

Das letzte Vorbereitungsspiel gegen den EHC Bayreuth konnten die Mighty Dogs mit lediglich 11 Feldspielern mit 4:3 nach Penaltyschießen für sich entscheiden.

In den Vorbereitungsspielen überzeugte Try-Out-Spieler Felix Ribarik und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Reichlich Erfahrung bringt der Verteidiger, der zuletzt bei den Tölzer Löwen und davor 4 Jahre bei den Höchstadt Alligators unter Vertrag stand, aus 177 Spielen in der dritthöchsten Spielklasse mit.

Kurz vor Saisonstart verletzte sich Tomas Kubalik und muss sich einer OP unterziehen. Die Mighty Dogs konnten Dylan Hood wieder verpflichten, der für den ERV aber erst ab dem 27.10.2023 zur Verfügung stehen wird.

Zur Saisoneröffnung empfing der ERV Schweinfurt die Gladiators vom TSV Erding. Die kämpferische Leistung der Mighty Dogs blieb unbelohnt und der ERV musste sich dem Favoriten aus Erding am Ende verdient mit 0:4 geschlagen geben.

Am Freitag haben die Mighty Dogs den ESV Buchloe zu Gast, ehe es heute zum Vergleich mit unserem TEV kommt.

Kaderupdate

Nach seiner Sperre im Auftaktspiel kehrt Michael Grabmaier am Freitag gegen den ESC Geretsried wieder zurück in den Kader von Zdenek Travnicek. Johannes Bacher fehlt weiterhin mit einer Unterkörperverletzung. Neben Bacher fehlt an diesem Wochenende auch Sebastian Deml, der nach einem geblockten Schuss an einer Oberkörperverletzubg laboriert. Ansonsten dürfte der Kader für das Wochenende komplett sein.

Gemeinsam für Anian

Vor rund neun Monaten erlitt Anian Geratsdorfer einen Herzinfarkt und Herzstillstand. Was lange auf Wunsch der Familie unter Verschluss blieb, wurde nun veröffentlicht. Um die anfallenden Kosten zu decken und stemmen zu können, wurde von Seiten der Familie Geratsdorfer ein Spendenkonto eingerichtet.

Der TEV unterstützt die Aktion kommunikativ und bittet um Spenden, um die Familie Geratsdorfer und unseren Goalie zu unterstützen:

Spendenkonto Anian Geratsdorfer

DE20 7115 2570 0012 5332 87

Kreissparkasse Miesbach Tegernsee

T-Shirtaktion für Anian

Bei unserem ersten Heimspiel am Sonntag werden wir spezielle T-Shirts zugunsten der von Familie Geratsdorfer einberufenen Aktion Gemeinsam für Anian verkaufen. Ein großer Dank geht hierbei an die Stick Arena, die BrummiFit GmbH, die Schreinerei Birmoser und Boizbloz, die uns die Shirts kostenlos zur Verfügung stellen. Damit geht der komplette Verkaufspreis von 15€ (pro Stück) zugunsten von Anian.

Die Shirts sind auf 130 Stück limitiert und werden ab Sonntag am Fanshop verkauft.

