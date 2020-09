TEV mit starker Leistung zum Sieg in Kempten

Miesbach. (PM TEV) Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen in dieser Vorbereitung, gewann der amtierende Bayernligasieger auswärts klar mit 6:1 (1:0/2:0/3:1) gegen die Kemptner Sharks....

Miesbach. (PM TEV) Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen in dieser Vorbereitung, gewann der amtierende Bayernligasieger auswärts klar mit 6:1 (1:0/2:0/3:1) gegen die Kemptner Sharks.

Die Mannschaft von Coach Ivan Horak kommt 2 Wochen vor Ligastart in Fahrt und verlor zu keiner Phase die Kontrolle des Spiels. Das Spiel gegen Kempten fand kurzfristig statt, da die Oberligisten aus Lindau und Rosenheim die Heimspiele abgesagt haben. Der TEV musste am gestrigen Sonntag auf einige Spieler verzichten, neben den Verletzten Stefan Mechel und Benedikt Pölt, kamen Stammverteidiger Stephan Stiebinger, Goalie Timon Ewert und Stürmer Sebi Höck dazu. Für Ewert fuhr der 19-jährige Lukas Hager aus der U-20 als Back Up mit. Somit standen Headcoach Horak nicht ganz 4 Reihen zur Verfügung.

Im 1. Drittel angekommen, dauerte es ein paar Minuten bis die Partie an Fahrt auf nahm. Nach und nach erarbeitet sich der TEV erste Chancen, die Torwart Fischbacher Elias noch parieren konnte. In der 16. Spielminute war es dann soweit und das Sturmtrio Kokoska-Slavicek-Feuerreiter schlug zum ersten mal an diesem Abend zu. Nach Kombination über Kokoska und Slavicek, verwertete Eigenbauspieler Felix Feuerreiter zum 1:0 Führungstreffer. Der TEV stand Defensiv gut und lies wenig zu, was auch die Schussstatistik mit 10:3 zugunsten unserer Mannschaft unter Beweis stellt. Mit dem 1:0 ging es auch ein erstes mal in die Kabinen.

Im 2. Drittel wurden auch der ESC Kempten stärker und gleich 2 mal wurde es brenzlig vor dem TEV Gehäuse. Doch Anian Geratsdorfer zeigte auch in diesem Spiel eine starke Leistung und verhinderte den Ausgleich (Fangqoute: 95,24 %). Unbeeindruckt dessen übernahm der TEV Miesbach wieder die Kontrolle und wartete mit einem Doppelschlag auf. Filip Kokoska und Felix Feuerreiter kombinierten sich in Angriffsdrittel und fanden den freistehenden Bobby Slavicek. Dieser umkurvte das ESC Gehäuse und schob sehenswert zur 2:0 Führung ein. Nur 4 Minuten später ging es nach Scheibengewinn in der eigenen Zone ins schnelle Umschaltspiel. Über Meineke und Feuerreiter Flo, kam die Scheibe zu Mäx Hüsken, der im Alleingang die Scheibe kaltschnäuzig zum 3 zu 0 versenkte. Das restliche 2. Drittel spielte der TEV gewohnt abgeklärt herunter, womit es mit einer 3:0- Führung ein letztes Mal in die Kabinen ging.

Im letzten Spielabschnitt knüpfte die Mannschaft gleich ans 2. Drittel an. Nur 2 Minuten gespielt versenkte Nico Fissekis nach Zuspiel von Franz Mangold und Sebastian Deml ins rechte Kreuzeck zum 4:0. In der 51. Spielminute gelang den Sharks noch der Anschlusstreffer durch Neuzugang Schmidle. Doch der TEV war weiter in Spiellaune und nur eine Minute später erzielte nach Zuspiel von Kokoska und Slavicek, Beppo Frank mit einem Blueliner das 5:1. Damit noch nicht genug, konnte nur 4 Minuten später Sebastian Deml einen Schuss von Gottwald zum 6:1 Endstand ins Gehäuse von Fischbacher abfälschen. Somit gewinnt der TEV auswärts, das erste Spiel nach der Coronapause mit einer souveränen Teamleistung.

„Wir waren heute von Anfang an konzentriert und ließen Kempten nie richtig ins Spiel kommen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung heute, die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. Nun geht der Blick schon aufs nächste Wochenende, wir wollen uns weiter steigern um für den Saisonstart gegen Erding bereit zu sein,“ bilanziert Coach Horak nach dem Spiel.

Weiter geht’s bereits am kommenden Freitag in Waldkraiburg um 20 Uhr, bevor es am Sonntag zum letzten Vorbereitungsspiel zum Landesligisten nach Moosburg geht.