TEV Miesbach verpflichtet erfahrenen Angreifer Dennis Reimer

Der TEV Miesbach kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgeben: Mit Dennis Reimer wechselt ein äußerst erfahrener und körperlich präsenter Offensivspieler nach Miesbach.

Der 32-jährige Stürmer wird künftig mit der Rückennummer 39 für den TEV auflaufen.

Der 1,96 Meter große und 104 Kilogramm schwere Linksschütze stammt aus Herford und bringt die Erfahrung aus zahlreichen Spielzeiten in der DEL2 sowie der Oberliga mit nach Oberbayern. In seiner Laufbahn stand Reimer unter anderem für die Starbulls Rosenheim, die Löwen Frankfurt, die Ravensburg Towerstars, den EC Bad Nauheim, die Crocodiles Hamburg sowie zuletzt die KSW IceFighters Leipzig auf dem Eis.

In der vergangenen Saison pausierte Reimer vom leistungsorientierten Eishockey, nachdem er sich beruflich neu orientiert hatte. Durch seine berufliche Veränderung lebt der Angreifer mittlerweile in der Region und sieht beim TEV Miesbach nun die ideale Möglichkeit, Beruf und ambitioniertes Eishockey optimal miteinander zu verbinden.

Sportlich bringt Reimer enorme Erfahrung mit: Insgesamt absolvierte er deutlich über 500 Partien in DEL2 und Oberliga. Besonders in Erinnerung blieb unter anderem seine starke Saison beim EC Bad Nauheim, als er in 31 Spielen zehn Tore und elf Vorlagen verbuchen konnte.

Auch in Leipzig zeigte Reimer zuletzt nochmals seine Qualitäten als vielseitiger Power-Forward. Seine körperliche Präsenz, seine Routine und seine Ruhe am Puck sollen künftig dem jungen Miesbacher Team zusätzliche Stabilität und Tiefe verleihen.

Beim TEV freut man sich besonders darüber, einen Spieler mit dieser Vita und Erfahrung für den gemeinsamen Weg gewonnen zu haben. Reimer gilt als mannschaftsdienlicher Spieler, der seine Mitspieler besser machen kann und sowohl offensiv als auch defensiv Verantwortung übernimmt.

Mit Dennis Reimer gewinnt der TEV Miesbach nicht nur Qualität auf dem Eis, sondern auch einen Charakterspieler, der seine Erfahrung aus vielen Jahren im Profi- und Halbprofibereich in die Mannschaft einbringen wird.

Dennis Reimer blickt auf seine neue Aufgabe beim TEV: „Nach einem Jahr Pause hatte ich wieder Lust Eishockey zu spielen und da ich nun in der Umgebung wohne, hatte ich Philip Lehr kontaktiert, der mich dann zu den Verantwortlichen weiterleitete und mit Peter Kathan und Dusan Frosch war ich mir sehr schnell einig. Die Bayernliga ist eine neue Erfahrung für mich und ich freue mich, dass ich Eishockey und Beruf beim TEV unter einen Hut bringen kann. Ich will der Mannschaft helfen und will mit der Mannschaft oben mitspielen und viele Spiele gewinnen. Nach dem Jahr Pause, hoffe ich, dass ich schnell wieder reinkomme und der Mannschaft offensiv und auch defensiv helfen kann.“

102 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro