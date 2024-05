TEV Miesbach verlÃ¤ngert mit Zdenek Travnicek

Miesbach. (PM TEV) Die Suche nach einem Trainer für die Saison 2024/2025 gestaltete sich beim TEV Miesbach deutlich einfacher wie bei so manch einem...

Miesbach. (PM TEV) Die Suche nach einem Trainer für die Saison 2024/2025 gestaltete sich beim TEV Miesbach deutlich einfacher wie bei so manch einem anderen bayrischen Verein, denn mit Zdenek Travnicek konnte man sich schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Der 56-jährige Tscheche hatte die Mannschaft im vergangenen Sommer von Michael Baindl übernommen und führte den TEV erneut ins Bayernliga Halbfinale, wo man denkbar knapp an den Peißenberg Miners scheiterte. So kann man beim TEV erneut auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Insbesondere auch, da einige der jungen Spieler einen großen Schritt in der Entwicklung im Laufe der Saison machten.

Bereits ab Mittwoch, den 22.5.2024, wird Travnicek die Mannschaft dann wieder zum gemeinsamen Sommertraining bitten um sich für die kommende Saison vorzubereiten. Dabei werden die Grundlagen für die Eissaison geschaffen, welche dann voraussichtlich Mitte August beginnt.