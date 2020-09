TEV Miesbach: Spiele gegen Lindau & Rosenheim abgesagt â€“ Ersatzgegner steht

Miesbach. (PM TEV) Aufgrund des derzeit ungeklärten Saisonstarts in der Oberliga, werden das Spiel am Freitag gegen Lindau und das Spiel am Sonntag gegen...

Miesbach. (PM TEV) Aufgrund des derzeit ungeklärten Saisonstarts in der Oberliga, werden das Spiel am Freitag gegen Lindau und das Spiel am Sonntag gegen Rosenheim leider abgesagt. Kurzfristig konnte ein Ersatzgegner für Sonntag (20.9) gefunden werden. Der TEV Miesbach reist nach Kempten zum stark besetzten Landesligaaufsteiger. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Für alle Fans des TEV Miesbach, auch dieses Spiel könnt ihr live auf Sprade TV verfolgen. Des weiteren sind die Verantwortlichen des TEV auf der Suche nach einem Ersatzgegner für diesen Freitag, 18.9 und den darauffolgenden Freitag, 25.9. „Natürlich ist es schade, dass beide Spiele abgesagt wurden, aber mit dem ESC Kempten haben wir einen weiteren starken Gegner in der Vorbereitung gefunden, welcher ein Gradmesser für unsere Mannschaft wird. Es gilt nun für diesen und nächsten Freitag einen Gegner zu finden, um den Spielrhythmus für den Saisonstart aufrechtzuerhalten," berichtet Teammanager David Keckeis.