TEV Miesbach setzt auf Kontinuität – Asselin, Lehr und Schlickenrieder bleiben an Bord

Miesbach. (PM TEV) Der Kader des TEV Miesbach für die kommende Bayernliga-Saison nimmt weiter Formen an.

Mit Patrick Asselin, Philip Lehr und Moritz Schlickenrieder haben drei weitere wichtige Spieler ihre Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben. Damit setzt der TEV sowohl auf Erfahrung als auch auf Identifikation mit dem Verein.

Eine besondere Geschichte schreibt dabei Patrick Asselin. Der sympathische Angreifer hat sich gemeinsam mit seiner Familie längst in Miesbach eingelebt und ist in der Kreisstadt heimisch geworden. Mittlerweile verbringt die Familie sogar die Sommermonate komplett in Miesbach – ein deutliches Zeichen dafür, wie wohl sie sich beim TEV und in der Region fühlt.

Auch abseits des Eises engagiert sich die Familie Asselin mit großem Einsatz für den Verein. Ehefrau Alecia ist ehrenamtlich im Nachwuchsbereich aktiv und bietet den Kindern nach dem Training Englischunterricht an. Patrick selbst gibt seine langjährige Erfahrung als Nachwuchstrainer an die nächste Generation weiter. Der selbstständig tätige Stürmer sammelte während seiner Karriere auf internationalem Niveau wertvolle Erfahrungen und lässt den Nachwuchs des TEV nun von diesem Wissen profitieren. Sportlich bleibt Asselin mit seiner Spielübersicht, seiner Routine und seiner Führungsqualität ein wichtiger Baustein der Mannschaft.

Ebenfalls weiterhin das Trikot der Kreisstädter tragen wird Torhüter Philip Lehr. Der 32-Jährige geht in seine dritte Saison beim TEV und bildet gemeinsam mit Timon Ewert und Simon Maier das Torhütertrio der Oberländer.

Seit seinem Wechsel nach Miesbach im Jahr 2023 ist Lehr nicht nur sportlich angekommen. Der gebürtige Berliner hat inzwischen seinen Lebensmittelpunkt in die Kreisstadt verlegt und hier auch beruflich Fuß gefasst. Nach einer von Verletzungen geprägten vergangenen Saison möchte der erfahrene Schlussmann nun wieder voll angreifen. Mit seiner Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen in der Oberliga und Bayernliga bringt Lehr viel Qualität und Stabilität auf der Torhüterposition mit.

Mit Moritz Schlickenrieder bleibt zudem ein echtes Eigengewächs Teil des TEV-Kaders. Der 23-jährige Angreifer durchlief den Nachwuchs des Vereins und entwickelte sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt zu einer festen Größe in der ersten Mannschaft. Nachdem er 2023 sein Debüt im Seniorenbereich gefeiert hatte, gehörte er in der vergangenen Saison bereits zum Stammpersonal von Trainer Dusan Frosch.

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Schlickenrieder 26 Pflichtspiele und steuerte dabei vier Tore sowie neun Vorlagen bei. Insgesamt kommt der Offensivspieler inzwischen auf 72 Einsätze im Trikot des TEV, in denen ihm zehn Treffer und 13 Assists gelangen. Mit seiner Entwicklung verkörpert er den erfolgreichen Weg der Nachwuchsarbeit des Vereins und soll auch künftig eine wichtige Rolle im Miesbacher Angriff übernehmen.

Mit den Zusagen von Asselin, Lehr und Schlickenrieder gewinnt der Kader des TEV Miesbach weiter an Kontur. Erfahrung, Vereinstreue und Identifikation prägen die drei Personalien gleichermaßen. Gemeinsam mit der vereinbarten Kooperation mit den Tölzer Löwen ist die Kaderplanung für die kommende Bayernliga-Saison damit vorerst abgeschlossen.

Aktuell umfasst der Kader des TEV 15 Stürmer, acht Verteidiger und drei Torhüter. Dennoch werden die Verantwortlichen den Spielermarkt weiterhin aufmerksam beobachten. Sollten sich interessante Möglichkeiten ergeben, die sowohl sportlich als auch menschlich zum regionalen Profil des TEV Miesbach passen, wird man sich mit diesen beschäftigen.

Gleichzeitig setzt der Verein auch weiterhin konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Mehrere Spieler aus der U20-Mannschaft werden regelmäßig die Möglichkeit erhalten, sich im Training und in Spielen der ersten Mannschaft zu beweisen und den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Die Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich bleibt damit ein wichtiger Bestandteil der Miesbacher Vereinsphilosophie.

Während die Mannschaft unter Cheftrainer Dusan Frosch bereits mitten in der Sommervorbereitung steckt, rückt der Saisonstart immer näher.

Ein erster Höhepunkt wartet bereits am Mittwoch um 19:28 Uhr. Im Rahmen des Kulinarischen Einkaufsabends in der Miesbacher Innenstadt präsentiert der TEV Miesbach seine Mannschaft für die kommende Bayernliga-Saison. Neben der offiziellen Teamvorstellung werden dabei auch erstmals die neuen Trikots für die Spielzeit 2026/27 enthüllt.

Auch für die Fans gibt es in den kommenden Tagen weitere Neuigkeiten: Der Dauerkartenverkauf startet in Kürze. Alle Informationen zu Preisen, Verkaufsstellen und den Verkaufszeiten wird der Verein zeitnah bekannt geben.

Besonders gespannt dürfen die Anhänger zudem auf den 10. August sein. Ab 19:30 Uhr wird in „Blueline – Die Eishockeyshow“ auf SpradeTV der offizielle Spielplan der Bayernliga veröffentlicht. Schon jetzt darf verraten werden: Der TEV Miesbach darf sich zum Saisonauftakt auf zwei echte Kracher freuen, die für einen spannenden Start in die neue Spielzeit sorgen werden. Weitere Informationen hierzu folgen im Rahmen der Spielplanpräsentation.

Patrick Asselins Karriere in Zahlen

Source: Patrick Asselin @ Elite Prospects

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